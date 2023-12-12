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新聞女王丨胡美貽與「Man姐」佘詩曼演對手戲表現淡定　Nicole搏盡追夢曾不被家人諒解

娛樂 12:43 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

胡美貽（Nicole）有份參演《新聞女王》。

在昨晚（12月11日）播出的第16集《新聞女王》中，由胡美貽（Nicole）飾演的萬華女排前隊長陸詠恩，與「Man姐」佘詩曼有不少對手戲，表現相當淡定。

劇情講到陸詠恩與萬華現任隊長兼好友廖子姍（何沛珈飾）同為被教練（邵卓堯飾）性侵，陸詠恩更在網上匿名爆料！

萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳女主角完整入圍名單　《新聞女王》佘詩曼李施嬅戲內鬥到戲外

胡美貽演性侵受害者

在昨晚的一集中，Man姐與萬華女排前隊長陸詠恩見面，詠茵指是自己曾被教練性侵並在網上匿名發文，就是因為受不了就決定離開。她指自己曾向子姍透露事件，但不獲對方信任。

當「陸詠恩」胡美貽講出性侵受害人心時更眼泛淚光，相當到位。

後來，陸詠恩被被會控告誹謗，因而不能接觸傳媒，故在接受Man姐訪問前人間蒸發。

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港姐入行 演出搏到盡

現年29歲的Nicole於2017年參選香港小姐，打入最後11強，之後入讀TVB藝員訓練班，接著開始演戲生涯。

在美國長大的Nicole出生富裕家庭，父親在當地經商、母親是醫生。她於2015年在美國University of California, Irvine的商業經濟學系學士畢業。

她在J2節目《港女野人》要上山下水零怨言外，還表現出不俗毅力及有領導能力，絕非嬌生慣養。

她曾在劇集《破毒強人》中跨坐在Patrick Sir（林溥來）大髀、嘴對嘴餵搖頭丸，Patrick Sir更抱住Nicole腰部及臀部，挑逗過程意識大膽！

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買30畝地種榴槤

Nicole創業經驗豐富，早於2015年已獲爸爸打本100萬元做生意，在三藩市開店賣滷水、開奶茶店Bubblecup。

她於2018年開設以榴槤為主題的甜品店，短短兩個多月，便獲米芝蓮街頭小食推介，之開更再開有2間分店。不但開設甜品店，更在馬來西亞買30畝地種榴槤，自給自足！

Nicole開設以榴槤為主題的甜品店。（IG圖片）

不獲家人諒解

入行追夢的Nicole曾在《港女野人》節目中「爆Seed」，她含淚表示家人其實不是很諒解她的工作。

她說：「全家人都唔係好贊成我做呢行，佢哋覺得呢行都唔知聽日咩事，成日都問我你究竟有冇嘢做㗎？我要成日解釋唔係日日有工開。好多時人生有機會係要把握，放棄咗的話你唔會知道結果係會比預期更多。」

最新影片推介：佘詩曼專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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