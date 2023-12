芭比丨去年Hermès聖誕樹引討論　顧紀筠再晒私伙逾百限量Barbie同樣吸睛

「顧老闆」顧紀筠去年於IG分享家中聖誕樹吸引不少網民討論,熱愛包包的她以大量Hermès盒佈置聖誕樹,畫面震撼。

今年,顧紀筠改以芭比作主題佈置聖誕樹,大晒過百個限量版芭比,吸睛度不比去年低。

芭比聖誕樹搶眼

顧紀筠於IG貼出聖誕樹照片,並謂:

This year theme is Barbie. Ready for Christmas!! 分享我20多年的收藏,剛好今年電影上映,呼認一下。

