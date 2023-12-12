芭比丨去年Hermès聖誕樹引討論　顧紀筠再晒私伙逾百限量Barbie同樣吸睛

▲ 顧紀筠晒限量版芭比。

「顧老闆」顧紀筠去年於IG分享家中聖誕樹吸引不少網民討論，熱愛包包的她以大量Hermès盒佈置聖誕樹，畫面震撼。

今年，顧紀筠改以芭比作主題佈置聖誕樹，大晒過百個限量版芭比，吸睛度不比去年低。

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芭比聖誕樹搶眼

顧紀筠於IG貼出聖誕樹照片，並謂：

This year theme is Barbie. Ready for Christmas!! 分享我20多年的收藏，剛好今年電影上映，呼認一下。 #Barbiecollector #christmastree

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她又分享家中的限量芭比，

還有這些不捨得拆盒的⋯

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電影《芭比》今年上映

顧紀筠除了收藏手袋外，原來也是芭比收藏家，適逢電影《芭比》於今年上映，她決定以此作今年主題，打造獨一無二的芭比聖誕樹，為家中增添節日氣氛。

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