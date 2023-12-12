增高湯水︱周家蔚親揭兩兒長高秘訣　教煲1款簡易湯水助小朋友增高

▲ 周家蔚親揭兩兒長高秘訣教，煲1款簡易湯水助小朋友增高。

【湯水/增高湯水/食譜】前香港小姐亞軍兼最上鏡小姐周家蔚與老公洪天明結婚11年，育有兩名兒子洪大仁（TJ）和洪竟稀（JT）。周家蔚婚後淡出幕前，專心相夫教子，又不時在社交平台分享生活日常。近日她拍片教煲湯，親揭兩個兒子長高的秘訣，全靠飲她親自炮製的增高湯水。

最新影片：

周家蔚在片中表示，不少人都說兩名兒子長得高，其實全靠飲一款湯水，材料包括蘋果、芡實、太子參、茯苓、蓮子、山藥片（淮山）、蜜棗、豬筒骨。做法十分簡單，首先將豬筒骨汆水，然後把豬筒骨和其他材料放入湯煲內，再加入水，直至水位水蓋過豬骨頭，開大火轉小火，煲約60分鐘至120分鐘即可。

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周家蔚補充，這款湯水適合3歲以上的小朋友，但提醒由於是肉湯，不建議每天都飲用，而按她平時的習慣，一般煲約60分鐘便完成，亦可將豬筒骨換成瘦肉。

影片最後亦有大仔TJ飲湯的畫面，周家蔚對仔仔說「這個湯你喝了可以長得更高」，又問他「你要有多高」，TJ隨後表示要長到兩米高。

有網民看過影片後表示，「我也煲這個給孩子喝」、「我就是喝這些湯湯水水長到170的」、「其實不放肉比較好，直接煲水後直接飲就可以了」。不過，亦有網民認為身高與父母遺傳有關，「兩夫妻都高，小孩不會矮的，這是基因決定的」、「本來洪天明就好高」、「大部分高都是遺傳」。

▲ 兩個仔仔身材高挑。

中醫推介2款增高湯

註冊中醫梁尹倩（Cinci）曾在facebook專頁「CheckCheckCin」曾分享兒童增高湯水，指中醫理論認為長高與腎和脾有關，「腎主骨生髓」，腎氣充足，則骨骼生長迅速；而「脾為氣血生化之源」，吸收好自然有助長高。

應少吃生冷食物

養好小孩的脾胃功能，有助吸收食物中的營養，以助長高，平日可適量食用有健脾胃功效的食物，例如淮山、白扁豆、薏米、蓮子、番薯、薯仔等；少吃容易損傷脾胃功能的生冷食物。

腎氣與生長發育有著密切關係，熬夜傷腎，所以要早睡。平日亦不妨適量食用有補腎功效的食物，例如黑芝麻、黑木耳、黑豆、烏雞，以及果仁類如核桃、花生、開心果、栗子等。

如果小朋友較同齡小朋友矮小，宜諮詢醫師辨證論治，注意日常飲食，充足睡眠及適量運動都不可或缺。以下2款是健脾養腎長高湯︰

1. 淮山粟米牛蒡鷓鴣湯

功效︰健脾養腎，強筋骨，有助兒童發育長高。

材料︰新鮮淮山1根、粟米1根、牛蒡1根、核桃3枚、腰果30克、栗子80克、鷓鴣1隻、夕即沖米水粉1包

做法︰

1. 材料洗淨備用，鮮淮山去皮切大塊；粟米去皮切段；牛蒡用刀或揉成團的錫紙把外皮刮走後切段；栗子去殼去衣；鷓鴣汆水備用。

2. 鍋內加入2500毫升水，加入所有材料，武火煮至水滾，改文火煮1.5小時， 調入適量鹽即可。

2. 紅蘿蔔粟米黑豆栗子湯

功效︰補益滋潤，健脾養胃。

材料︰新鮮淮山一根、紅蘿蔔1根、粟米1根、花生30克、黑豆30克、栗子80克、蜜棗2枚

做法︰

1. 所有材料洗淨，鮮淮山、紅蘿蔔、粟米去皮切塊備用，栗子剝殼。

2. 鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。

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責任編輯：王明芳