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名媛風穿搭｜方媛與「人間香奈兒」Jennie撞裙　小洋裝襯白色絲襪惹熱議

休閒消費 17:34 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

各有美態！

「天王嫂」方媛日前與老公郭富城及兩名女兒現身馬場，當日方媛穿上Chanel白色小洋裝，梳起公主頭，看來十分優雅甜美。

其實有「人間香奈兒」之稱的Jennie，早於2019年穿過這款洋裝，但搭配的方式就有點不同，沒比較沒傷害，網民發現方媛穿上白色絲襪和露趾涼鞋作配搭，結果惹起熱議，指她的配搭沒有Jennie好看，還說白色絲襪是敗筆。

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被網民笑老套

Jennie當日以白色腰帶襯托裙子，腳踏簡潔黑色尖頭高跟鞋，將頭髮梳起，再配上大耳環，感覺簡約復古，氣質滿瀉，就算相隔四年再看，依然很時尚；而方媛就以黑色腰帶配襯，顯得高貴大方，但下身卻搭配白色絲襪和露趾高跟鞋，結果被網民指她「老套」，說絲襪配露趾高跟鞋已是舊年代產物，不過方媛家庭生活美滿，穿搭偶有失手也不減她面上的幸福笑容。

方媛熱愛名媛風穿搭

其實作為天王嫂，方媛當然很注重形象，她十分喜歡名媛風打扮，小香風連身裙成為她的必備item。她試過穿上粉紅色修腰洋裝，突出婀娜多姿的身段，而裙擺則有類似手袖的設計增加層次感，再配上白色boots，並留有一把長直髮，飾品方面，她戴上墨鏡和垂墜耳環，顯得精緻優雅。

另一套桃紅色小香風洋裝，方媛都是將長直髮垂下來，再搭配幼帶涼鞋，是典型的名媛風；除了喜歡粉紅色系，粉藍色也是她杯茶，她曾穿上帶點運動風的連身短裙，露出一雙美腿，再配搭名牌手袋，簡約而有貴氣。

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責任編輯：Kiwi Lee

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