【無牌行醫】涉收約300萬以磁療醫患癌病人　美容中心負責人未經註冊執業3罪脫

▲ 被告趙淑儀。（資料圖片）

63歲美容中心負責人涉自稱為美國認可自然療法醫生，收取共約300萬元治療3名癌症病人，其間涉勸喻病人不要服藥及向私人醫生求診，最終兩人離世。涉案負責人早前於區域法院否認3項未經註冊而從事內科執業罪，法官今（12日）裁定全部罪名不成立。暫委法官裁決時指，被告提供的治療癌症療程涉及醫療疾病的行為，專家證人認為有關療程並非屬西方醫學範疇，亦非西醫會採用的方法。暫委法官裁定條例所規範的，是進行西醫內科執業的行為，而被告並非西醫，又指控方提出「非中醫，即西醫」的說法站不住腳，裁定被告3罪均不成立。

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被告趙淑儀（63歲），早前否認3項未經註冊而從事內科執業罪，違反《醫生註冊條例》（下稱條例）第28(2)(a)條。

控罪指，被告於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈17樓娉婷國際有限公司（下稱娉婷），並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄，以及鍾少琼有關的情況下從事內科執業。

暫委法官於裁決理由書指，本案控罪元素為未經註冊從事內科執業，被告不否認她並非按條例註冊的人士，但確曾有向案中事主提供過有關治療癌症服務，並收取不菲的治療費及其他費用。

暫委法官指，本案的主要議題是被告提供的服務是否根據該條例屬於「從事內科執業」。暫委法官指於審訊過程中，多次向控方指出，被告提供的療程是否有效或收費是否合理，並非本案需要處理的議題。暫委法官指，本案需先決定條例中「從事內科執業」的涵義，當中有案例指出有關涵義僅限於西方醫學或西醫治療。

暫委法官指，控方曾提出「非中醫，即西醫」，惟當中的演繹過於廣闊，條例所豁免亦不限於中醫，並有其他7個專業類別。暫委法官又指，控方的開案陳詞顯示控方主要依賴普通科專家證人及另1位審訊時沒有傳召的私家醫生的意見 ，作為其指控告被告基礎，當中並沒有提及「非中醫、即西醫」的論點。

暫委法官指，若然控方的論點正確，便不應傳召專家醫生，而是傳召1位中醫學專家，證明被告提供的療程並非中醫學範疇。所以「非中醫，即西醫」的說法站不住腳。

暫委法官續指，2名已去世的事主親友，以及1名案中事主均有到庭作供，惟事件發生為時已久，兩人均對案中細節記憶模糊。暫委法官續指，該事主尋求被告協助時，處境十分絕望， 身體亦已飽受病魔煎熬，或錯誤理解與被告的對話，故只能接納被告有向她提供治療。

暫委法官指，控方傳召普通科醫生專家作供，惟控方經常重複事實證人的證供，且常有不準確的地方，令證人難以掌握其問題要點。暫委法官續指，專家證人證供除了受制於上述證供之外，專家證人亦多次指出被告提供的大部分療程，均不被西醫採用 ，甚至有違西方醫學原則。

暫委法官指，被告提供的治療癌症療程涉及醫療疾病的行為，專家證人則認為該等療程並非西方醫學範疇，並非西醫會採用的方法。暫委法官亦裁定條例所規範的，是進行西醫內科執業的行為，而被告並非西醫，遂裁定被告3罪均不成立。

暫委法官強調，裁決是基於控方對被告提出的控罪及本案的呈堂證據而作出，不應亦不能視為法官對被告的行為有任何其他立論或意見。

控方早前指，案發時3名事主陶寶富、徐劍雄及鍾少琼均患癌，並曾接受被告治療，包括磁療、多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」及心靈治療等，各分別支付費用約69萬元、110萬及118萬元。

被告曾自稱是美國認可的自然療法醫生，要求事主毋須服藥及向私人醫生求診。陶及鍾病情曾進一步惡化，被告則指責陶自暴自棄，最終陶及徐均離世。

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記者：梁錦麟