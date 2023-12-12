金球獎2023 ︱「芭比海默」再爭大獎　首度兩部日本片同逐最佳動畫

▲ 《芭比》成提名之冠。

第81屆金球獎入圍名單於香港間昨晚公布，今年在全球造成話題的《Barbie芭比》（BARBIE）及《奧本海默》（Oppenheimer）一如所料入圍角逐多項大獎，包括最佳電影、最佳女主角（喜劇及音樂類）、最佳男主角（劇情類）。

《Barbie芭比》並獲得9項提名，成為提名名單大贏家，《奧本海默》則有8項提名居次。相信《芭比海默》現象會在2024年1月7日頒獎禮上重現。

▲ 奧本海默

跟《Barbie芭比》瑪歌羅比爭奪喜劇類最佳女主角的，還有《調教你處男》（No Hard Feeling）的珍妮花羅倫斯、愛瑪史東《Poor Things》、《五月的你，十二月的她》（May December）的妮坦莉寶雯等，星光熠熠。

兩代電影大師

里安納度迪卡比奧主演的《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）則有份角逐劇情類別最佳男主角，羅拔迪尼路也憑此片入圍最佳男配角。

▲ 花月殺手

而導演馬田史高西斯自然角逐最佳導演，跟《奧本海默》的基斯杜化路蘭兩代電影大師同場較勁。

最佳動畫方面，今年有兩齣日本作品，包括宮﨑駿復出作《蒼鷺與少年》，還有新海誠的大熱之作《鈴芽之旅》。自2006年金球獎增設最佳動畫獎，過去只有兩部日本動畫電影曾經入圍，分別是2018年《未來的未來》及去年的《犬王》，可惜均鎩羽而歸。

今次兩部日本動畫電影攜手闖進金球獎，是歷來第三次有日本動畫獲金球獎提名「最佳動畫」，亦是首度同屆有兩部日本代表爭奪獎項。日本動畫界當今兩大巨頭：大師宮﨑駿及被喻為宮﨑駿接班人的新海誠首度於國際舞台下交鋒，引人注目。

▲ 蒼鷺與少年

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主要提名名單

劇情類最佳影片

《奧本海默》、《花月殺手》、《Maestro》、《後來的我們》（Past Lives）、《The Zone of Interest》、《Anatomy of a Fall》

音樂/喜劇類最佳影片

《Barbie芭比》、《Poor Things》、《American Fiction》、《The Holdovers》、《五月的你，十二月的她》、《AIR》

最佳導演

巴利谷巴《Maestro》、Greta Gerwig《芭比》、Yorgos Lanthimos《Poor Things》、基斯杜花路蘭《奧本海默》、馬田史高西斯《花月殺手》、Celine Song《從前的我們》

劇情類最佳女主角

Lily Gladstone《花月殺手》、Carey Mulligan《Maestro》」、Sandra Huller《Anatomy of a Fall》、安妮夏寧《Nyad》、Greta Lee《從前的我們》、Cailee Spaeny《Priscilla》

劇情類最佳男主角

施利安梅菲《奧本海默》、巴利谷巴《Maestro》、里安納度迪卡比奧《花月殺手》、Colman Domingo《Rustin》、Andrew Scott《All of Us Strangers》、Barry Keoghan《Saltburn》

音樂/喜劇類最佳女主角

Fantasia Barrino《The Color Purple》、珍妮花羅倫斯《調教你處男》、莉塔莉寶曼《五月的你，十二月的她》、Alma Poysti《Fallen Leaves》、瑪歌羅比《Barbie芭比》、愛瑪史東《Poor Things》

音樂/喜劇類最佳男主角

尼古拉斯基治《大叔夢中人》、添麥菲查洛美《旺卡》（Wonka）、麥迪文《Air》Paul Giamatti《The Holdovers》、祖昆馮力士《Beau Is Afraid》、Jeffrey Wright《American Fiction》

最佳女配角

Emily Blunt《奧本海默》、Danielle Brooks《The Color Purple》、茱迪科士打《泳不放棄》、茱莉安摩亞《五月的你，十二月的她》、Rosamund Pike《Saltburn》、Da’Vine Joy Randolph《The Holdovers》

最佳男配角

威廉達福《Poor Things》、羅拔迪尼路《花月殺手》、羅拔唐尼《奧本海默》、賴恩高斯寧《Barbie芭比》、Charles Melton《五月的你，十二月的她》、麥克雷法路《Poor Things》

最佳動畫片

《蒼鷺與少年》《元素大都會》（Elemental）、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）、《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）、「鈴芽之旅」、《星願奇緣》（Wish）