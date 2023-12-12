擁抱創夢共融 香港迪士尼樂園 慶祝國際復康日並賀暨亞運及亞殘運運動員凱旋

為響應國際復康日31周年，香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）早前就舉行「創夢共融：2023年國際復康日慶典並賀中國香港運動員凱旋」，邀請了超過1,000名 嘉賓，包括不同才能的殘疾人士，以及參與杭州第19屆亞洲運動會及第4屆亞洲殘疾人運動會的中國香港代表團受邀出席活動，齊聚於奇妙夢想城堡前參與慶典，慶祝香港運動員凱旋歸來，一起創造奇蹟、創夢共融！

表揚運動員卓越成就

▲ 亞運會及亞殘運的香港運動員於魔雪奇緣世界合照。

夢想無界限，香港迪士尼一直秉承及宣揚這個信念，故透過今次的機會一同慶賀中國香港運動員在亞運會及亞殘運會取得的輝煌成就，並凸顯度假區與多個社區夥伴的緊密合作。超過10間致力支援殘疾人士的非牟利機構代表，包括新生精神康復會、香港展能藝術會和協康會等。一眾香港運動員、其團隊、以及不同能力的人士聚首一堂作交流，投入迪士尼的奇妙世界，參觀全新的魔雪奇緣世界，場面熱鬧！

捐贈逾5千門票予有需要人士

適逢華特迪士尼公司創立 100 周年，香港迪士尼致力繼續為賓客帶來前所未有的奇妙樂趣和驚喜，故捐贈超過5,000張樂園門票給香港社會服務聯會以及香港復康聯會，進一步將奇妙旅程送給更多有需要人士。

▲ 香港迪士尼捐贈超過5,000子予有需要人士。

實現國際復康日核心價值

香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡、香港復康聯會主席兼中國香港殘疾人奧委會董事張偉良，以及香港迪士尼行政總裁莫偉庭擔任是的次慶典的主禮嘉賓。勞工及福利局局長孫玉菡表示：「十分高興出席國際復康日三十一周年慶祝典禮，政府將繼續加強各項康復服務和措施，包括增加津貼，以鼓勵殘疾人士；增加殘疾人士院舍護理人員的人手；亦會逐步增加展能中心的服務名額，以及提升精神健康綜合社區中心的服務等」。他又衷心感謝各個參與機構、團體，以及各政府部門，協力舉辦這個年度公眾教育活動，並呼籲社會各界繼續攜手合作，宣揚傷健共融的信息。」

香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示：「每年慶祝國際復康日已成為香港迪士尼傳統，彰顯我們致力推動共融文化及提倡通達。」他續指：「非常高興能夠在同一時刻慶賀中國香港運動員在亞運會及亞殘運會取得的輝煌成就。他們證明了夢想無界限，這亦是香港迪士尼一直秉承及宣揚的信念。」

香港復康聯會主席張偉良中國香港殘疾人奧委會董事表示：「經過大家超過30年的努力，社會大眾對殘疾人士及其權利的認識有所提升，令『傷、健共融』的訊息更廣泛融入社區。適逢亞運會及亞殘運會，我們藉着今次的典禮一同慶祝各位中國香港運動員凱旋回歸。透過今年典禮主題『創夢共融』，我在此特別感謝各位殘疾人士運動員，你們的勇氣和毅力激勵所有人，為不同殘疾人士創造了實現夢想的機會。」

運動員樂在魔雪奇緣世界

▲ 一眾運動員都十分享用全新的魔雪奇緣世界。

慶典結束後，多位運動員到訪全新的魔雪奇緣世界，感受引人入勝的沉浸式體驗。於亞運會上勇奪獲金牌的香港七人橄欖球隊成員李卡度（Cado Lee），以及在亞殘運會游泳賽事取得金牌的陳睿琳，均很享受是次體驗：「感謝香港迪士尼讓我們在繁忙的訓練中抽空放鬆一下。我們在全新主題園區玩得十分盡興！」陳睿琳亦表示：「特別感謝社會各界籌備今次別具意義的活動，讓更多人了解和重視傷健共融的重要性。」

▲ (左起)鄧子朗、李卡度、陳睿琳、梁峻榮與黃曉盈接受傳媒訪問，分享是次樂園體驗。

▲ 一眾運動員都在樂園內樂而忘返。

持續推動共融文化 提倡通達

▲ 為提倡藝術通達，香港迪士尼亦在多個表演中，除廣東話、普通話和英語外，引入第四種語言──手語

香港迪士尼今年更透過「迪士尼創夢家青少年展能藝術發展計劃」，資助本地年輕殘疾藝術家，每位參加者有機會獲得高達5萬港元的發展基金，以鼓勵他們發揮藝術潛能。

為提倡藝術通達，香港迪士尼亦在多個表演中引入手語元素及劇場視形傳譯，包括全新魔雪奇緣世界內的互動劇場體驗「森林小天地」。香港迪士尼不斷提升娛樂項目，使其更便利通達，致力與所有人一同分享迪士尼的奇妙魔法。

(特約)