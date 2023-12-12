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靚媽精明眼｜富豪九龍酒店聖誕自助餐半價優惠　$247任食雪蟹腳+麵包蟹+聖誕火雞

親子好去處 11:29 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

富豪九龍酒店聖誕自助餐推出半價優惠，$247起任食雪蟹腳、麵包蟹及聖誕火雞等美食。（KKday圖片）

【自助餐優惠/聖誕自助餐】食自助餐總是八國美食，有時都想回歸港式美食懷抱。KKday今日（12日）推出「富豪九龍酒店雅廊咖啡室自助餐半價」優惠，低至半價$208品嚐「香港製造．經典滋味」自助午餐，自助晚餐更奉送香草芝士焗龍蝦或麻辣火鍋。而「冬甩奇幻聖誕」自助餐亦有半價優惠！

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「香港製造．經典滋味」自助午餐精選美食有一系列冰鎮海鮮，包括青口、螺及蜆，亦提供刺身、壽司，懷舊蝦多士、懷舊生煎包、南乳脆雞、避風塘炒蝦、港式豉椒炒蜆、港式芝士焗豬扒飯及羅漢齋、港式碗仔翅、烤肉區、泰式香茅烤魚、巴東牛肉及泰式蒸鱸魚。甜品則有朱古力噴泉配鮮果及棉花糖、香滑豆腐花、港式雞蛋仔可加配Mövenpick雪糕及配料自創個人口味。

而自助晚餐還提供避風塘炒蟹、黃金蝦，每位客人更可獲贈香草芝士焗龍蝦半隻或麻辣火鍋，配料包括美國牛肉片、豬腩片、墨汁豬肉丸、蝦丸、海膽丸、黑椒牛筋丸、潮州白魚蛋、魚腐、竹輪、鳳城水餃等。甜品區則加設鮮果拿破崙、意大利芝士蛋糕、栗子慕絲蛋糕、兒童糖果區及即席火焰雪山。

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「冬甩奇幻聖誕」自助餐半價

今次連「冬甩奇幻聖誕」自助餐都有半價優惠，自助午餐有一系列冰鎮海鮮如雪蟹腳、加拿大麵包蟹、海蝦等，日式刺身有三文魚、吞拿魚、帶子等。另有鴨肝醬批伴蘋果醬、聖誕火雞、烤美國西冷及蜜燒火腿、香煎牛柳伴鴨肝汁、聖誕樹頭蛋糕、橙酒朱古力批、焦糖芝士蛋糕、兒童糖果區及即席火焰聖誕布甸等聖誕美食。而12月24及25日更限定推出香煎牛柳伴鴨肝汁、烤羊架配露絲瑪莉汁、即煮澳洲青口。

「冬甩奇幻聖誕」自助晚餐除了以上美食之外，還增加了油甘魚、珍寶帶子、香檳龍蝦芒果啫喱、瑞士香烤芝士、香煎牛柳伴松露汁、蠔皇燴鴨脾等。12月24、25及31日則再加推紅蝦、瑤柱竹筍海鮮羹、黃金蝦、三文魚威靈頓。凡惠顧自助晚餐之客人，可獲贈香草起司焗龍蝦半隻。

餐廳於聖誕及除夕期間還安排聖誕老人與客人拍照，並使用安全無害彩繪材料的臉部彩繪環節。

「冬甩奇幻聖誕」自助晚餐。（KKday圖片）

優惠詳情

預訂日期：2023年12月12日至12月18日23:59
地址：尖沙咀麼地道71號

1.【快閃限量搶–低至半價】
「香港製造．經典滋味」自助午餐

用餐日期：2023年12月15日至2024年1月31日（12月24-26、31日及 2024年1月1日除外）
用餐時間：12:00-14:30
優惠價：星期一至五成人$208/位起，小童$168/位起（原價成人$416/位，小童$306/位） 
              星期六及日成人$247/位起，小童$211/位起（原價$493/位，小童$383/位） 

2.【快閃限量搶–低至半價】
「香港製造．經典滋味」自助晚餐送香草芝士焗龍蝦/麻辣火鍋

用餐日期：2023年12月15日至2024年1月31日（12月24-26、31日及 2024年1月1日除外）
用餐時間：18:30-21:30
優惠價：成人$384/位起，小童$295/位起（原價$768/位起，小童$482/位起）

「冬甩奇幻聖誕」自助晚餐。（KKday圖片）

3.【快閃限量搶–低至半價】
「冬甩奇幻聖誕」自助午餐

用餐日期：2023年12月24-26、31日及2024年1月1日
用餐時間：12:00-14:30 
優惠價：成人$247/位起，小童$211/位起（原價$493/位起，小童$427/位起）

4.【快閃限量搶–低至半價】
「冬甩奇幻聖誕」自助晚餐

用餐日期：2023年12月23-26、31日及2024年1月1日
用餐時間：（12月23-25日）第一輪17:30-19:30、第二輪20:00-22:00
                  （12月26、31日及2024年1月1日）18:30-21:30
優惠價：成人$384/位起，小童$295/位起（原價$801/位起，小童$548/位起）

*以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲

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