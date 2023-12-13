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遊泰注意丨41歲台男遊泰遇車禍死亡　醫院1理由拒接收　救護員批：為甚麼不幫他？

都市病 12:44 2023/12/13

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41歲台男遊泰遇車禍死亡，醫院1理由拒接收。

泰國近日發生一宗令人心寒的事件！一名41歲台灣旅客在泰國旅遊期間不幸遇上車禍，惟傷者被救護員送到最近醫院時，卻被醫院以恐怕「收不到醫療費用」為由而拒收。救護員只能將傷者改送至10公里外的國營醫院，最終搶救不治。台灣的外交部已請駐泰國代表處向泰方查證相關情況。

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傷者屬外國人　院方憂難收費用

據當地傳媒《kaojorleuk-medi》報道指出，事件爆料源於泰國網上一篇「你想紅我就幫你」的文章，據悉是由一名在救護車工作的救護員所寫。救護人員於文中回憶事發經過，指本月8日凌晨約1時50分，救護車接到通知，得悉曼谷博他那幹路（Phatthanakan Road）發生了一宗車禍，一名41歲姓陳台灣旅客被車撞倒後昏迷，而肇事駕駛者則當場逃去。

救護人員趕到現場後，即時為陳男急救、進行心肺復甦（CPR），並緊急送往附近最近、只距離案發地點500米的醫院。惟到埗後，醫院急症室護士站的護士不但冷眼旁觀，更不允許救護員卸下病患，眼見傷者情況十分危急，救護人員於是不斷與護士理論，惟對方卻指傷者是外國人，擔心醫院無法收取醫療費用，而繼續拒絕接收，更指救護人員應將傷者送往10公里外的國營醫院。救護人員無奈下只能將陳男轉往其他醫院急救，惟傷者最終不治身亡。

救護員事後感嘆，若首家醫院願意接收，傷者一定有一線生機，因此批評院方：

「你有幫助人的道德嗎？你為甚麼不先幫他？我們已經盡力了，但醫院沒有對他做任何事，我們不希望這種事件再次發生。」

逃逸司機事後自首

事件曝光後，瞬即在泰國當地引起極大迴響，不少網友都認為醫院行為有違救人至上原則，而且十分冷血。據悉，51歲逃逸駕駛者，最後也在本月8日前往警局自首，目前當地警方已經前往男子的家中進行蒐證。

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台灣外交部回應指出，本月8日接獲當地醫院通報，陳姓男子因車禍不幸死亡，駐當地辦事處已隨即聯繫當事人家屬表達慰問哀悼之意，並提供家屬後續必要協助。台灣外交部已責成駐泰國代表處向泰方查證相關情形，同時也同步向「泰國貿易經濟辦事處」表達關切，並請泰國政府正視本案， 該處表示將儘速協助釐清案情。外交部及駐處將續與本案家屬保持密切聯繫，並提供必要協助。

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