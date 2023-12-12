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星二代丨王麗嘉騷「媽媽視角」連環圖勁吸睛　馬詩慧為女兒拍火辣照惹王敏德不滿【多圖】

娛樂 12:37 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

王麗嘉晒「媽媽視角」真空連環圖派福利。

型爸王敏德與太太馬詩慧育有兩女一子，二女王麗嘉（Irisa）盡得父母的靚基因，身高5呎11吋並身材十分好，成為不少時尚品牌寵兒。

而且「鬼妹仔」的Irisa作風一向十分大膽，從不吝嗇大晒青春本錢，時常在社交平台分享火辣靚相。其IG粉絲人數已達8.7萬人追蹤，人氣高企。

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真空險走光

Irisa日前分享多張「媽媽視角」照片，從相中可見，她穿著低胸吊帶真空上陣，對著鏡頭擺出不同甫士，搔首弄姿，十分吸睛。

其中一張相更險些走光，不過由媽媽負責操刀之下，完美做到點到即止的犯規感。

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其實，母親馬詩慧並非首次為女兒拍性感照。Irisa曾經晒出絕密全裸出浴照，大騷優質美「股」，火辣程度達五粒星！而這張相片是馬詩慧負責操刀。

可是對於女兒的「慷慨」，引來父親的王敏德不滿，令他直接質問「使唔使咁？」，最後要刪相擺平事件。

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由抗拒到接受

王敏德與太太馬詩慧曾在TVB節目《搵鬼做情人》，大談及對女兒分享性感照片的睇法。他直言女兒有些照片太過性感，他明白現今文化和社交平台的競爭，認為需要透過上載照片來推廣自己。

不過馬詩慧則不認同，不覺得女兒是跟別人競爭，而是單純自己分享。

思想前衛的馬詩慧時常為女兒操刀火辣照。

作為男人的王敏德，深明男士觀看這些性感照的眼光和想法：「有啲嘢男人先會明，男人會知道男人望乜嘢。當呢個係你個女時，你會覺得唔太好，對爸爸嚟講係咁。」

不過，王敏德漸漸地已想通，不再如以往般抗拒Irisa派福利，曾接受媒體訪問表示他現在讓女兒自己作主：「我有信心，都ok呀，佢哋影得好靚。」直言已沒有再跟女兒談論有關話題，認為：「大個啦，應該要知道自己做緊乜嘢。」

點擊查看更多Irisa火辣照：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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