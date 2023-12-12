衛生疑慮｜垃圾桶驚現「黃色液體」　港媽一原因懷疑外傭小便　對方卸責回應惹震怒

本港不少家庭都會聘請外傭料理家務，不過有聘請了兩名外傭的港媽近日在廚房垃圾桶中發現，桶內的垃圾袋竟裝有一攤黃色液體，讓她懷疑其中一位外傭疑在垃圾桶中小便，直言：「真係人都癲。」

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事發時廁所正被使用

據事主在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖指，外傭當晚約9時把屋內的垃圾扔往屋外的垃圾房後，便返回廚房的工人房中休息，當時另一位剛剛新來的外傭則正在洗手間洗澡。

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然而，港媽當晚約10時進廚房打算洗杯，並扔掉抹手紙時，卻發現廚房垃圾桶內竟有「一大攤黃色液體」。從照片可見，垃圾桶底部的確積有一攤鮮黃色的不明液體，液體上則有一張港媽丟棄的抹手紙。

港媽立即質問舊外傭，但對方「只係識答唔知，垃圾佢扔，垃圾袋佢換，之後冇人用過，垃圾桶嚿紙巾都係我剛掉入去」。她指出，自外傭當晚更換垃圾袋後，她與丈夫一直都沒有扔過任何東西進垃圾桶，「撻野自己變出嚟咁」。由於當時新外傭正在洗手間洗澡，因此她懷疑舊外傭突便意來襲，只好強行在垃圾桶內小便。由於兩個工人最終表示不知情，最終只好叫她們把盛有「黃色液體」的垃圾袋丟棄。

外傭「只係識答唔知」

對於外傭總是強調「唔知」的態度，港媽的丈夫翌日再向她們強調：「唔理邊個做，以後唔可以再倒任何液體入去（垃圾桶），亦都唔可以再答我唔知。個屋企只我哋幾個，先生太太返工一日十小時以上不在家，你哋負責家務唔可以乜都答唔知。」

帖文曝光後，不少網民質疑小便顏色不會如此鮮黃，猜疑是果汁、油、咖喱等，不過港媽指出家中從沒有果汁，而且雖然當時沒有刻意趨近細聞「黃色液體」，查看有沒有尿味，不過據她曾誕下兩胎的產檢驗尿經驗指，「原汁原味」的小便在沒經過稀釋下，「真係會有呢隻色，有時會更深色或更淺色」，至於平常看見的小便顏色，其實早已被廁所水稀釋。

對於港媽的經歷，不少網民表示：

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5種小便顏色知健康

雖然無法得知「黃色液體」的真相，不過透過觀察小便顏色的確亦可觀察健康。台灣泌尿科主治醫生高銘鴻曾經分享指，小便顏色的深淺，很可能代表不同的身體狀況，大家除了可以此了解身體是否缺水之餘，亦可揭露不同的內臟疾病問題。

高醫生列出5種較常見尿液顏色訊號作對照，呼籲大眾若出現型態不合理、各種五顏六色的尿液、排尿不適等情況，請應盡快求醫：

乾淨透明尿液： 代表身體補充了大量水分，但飲水過量可能會造成血液中電解質失衡。

代表身體補充了大量水分，但飲水過量可能會造成血液中電解質失衡。 淡黃色尿液： 身體補充了每日足夠的水分。

身體補充了每日足夠的水分。 深黃色尿液： 身體些微缺乏水分，需補充水分以避免流失更多水分。

身體些微缺乏水分，需補充水分以避免流失更多水分。 橘色尿液： 有些食物如紅蘿蔔，以及維他命C會令尿液呈現橘色，同時亦代表身體有脫水現象，另外也可能表示肝或膽管有問題。

有些食物如紅蘿蔔，以及維他命C會令尿液呈現橘色，同時亦代表身體有脫水現象，另外也可能表示肝或膽管有問題。 粉色或紅色尿液：部分食物或藥物，例如黑莓、紅菜頭，都會令尿液呈粉色或紅色；但亦需要留意，是否為泌尿道感染、前列腺肥大、腫瘤、腎結石、囊腫等所影響，而導致的血尿。

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