社內相親劇透丨第13集劇情預告　Timo向Hollie道出對雨天感驚恐原因

▲ 《社內相親》

ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第12集劇情講到Hollie與Timo的戀情差點被Hollie父母撞破

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」 呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

▲ 《社內相親》

社內相親丨第13集（13/12）

Hollie與Timo的戀情成功避過父母耳目，卻被弟弟Homan發現，Homan初次見面已叫Timo做姐夫，令Timo十分喜歡。

Manson女友阿敏找上Hollie，請Hollie遠離Manson，Hollie才知道Manson對她生了情愫。

Hollie跟Manson說清楚，Manson勸說Hollie跟Timo不會有結果，但Hollie還是想努力嘗試一下。

Hollie邀請Timo下班後約會，沒想到約會天下雨，Hollie知道Timo害怕雨天，所以無所不用其極，避免待在戶外，貼心的舉動讓Timo更認定Hollie是另一半。

約會後爺爺約Hollie單獨見面，爺爺表明他知道二人的戀情，要她離開Timo。

Hollie瞞著Timo見爺爺一事被Timo發現，因而發生了一場意外，爺爺看到小情侶互相著緊似乎有所動搖。

Timo終於向Hollie道出為何自己會對雨天感到驚恐。

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