癌症殺手｜胸部現一異常以為被「撞凹」　40多歲女拖一年始求醫　揭長4cm腫瘤確診乳癌｜附乳癌5大症狀+自我檢查方法

▲ 台灣一名女子胸部出現異常，誤以為被撞凹，拖一年後求醫確診為乳癌。

本港女性中，乳癌是第3位致命的癌症，僅次於肺癌和大腸癌；一旦發現乳房出現異狀，切記盡快求醫。台灣有醫生分享病例，指一名40多歲的女子求診時淡定指出「乳房怪怪的」；甚至還未觸診，對方一解開衣服，便已看到其胸部左上方明顯出現凹陷。經檢查後，醫生發現女子胸部有一個將近4厘米的腫瘤，最終確診為第二期乳癌。

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台灣外科醫生陳榮堅在節目《醫師好辣》中分享病例，憶述一名女子上月前來求診，神色自若地表示「覺得乳房怪怪的」。準備進行檢查時，女子一解開衣服，陳醫生便發現對方乳房左上方有一塊「很明顯凹下去」，就算單憑目測亦能知道一定有問題。

他其後繼續進行觸診檢查，果真摸到一個將近4厘米的腫瘤。女子表示，自己一直以爲胸部的凹陷是出國遊玩搬行李時不小心撞到而形成，情況甚至已持續一年。腫瘤經過穿刺檢驗後，確診為第二期乳癌；因為淋巴看起來沒有轉移，所以女子目前正進行前導治療，待腫瘤縮小之後再做手術。

到底乳房突然出現變化是否等同患癌？陳榮堅就解釋，月經周期乳腺會因受荷爾蒙刺激而變軟或變硬，若在1個月內出現此變化，實屬正常現象；但如果是癌症，「它變硬了就沒有理由再變軟，除非你做化療」。另外，如果發現硬塊一直固定地出現在同一處，甚至越變越大，就必須盡快就醫。

陳醫生又提醒，如果乳房皮膚或形狀出現凹陷也需要特別注意。他指出癌症有一特性「就像黑洞」，如果感覺「突然被拉下去」，代表深處可能有東西長出來，需要盡快進行檢查。而針對出血、分泌物等問題，他就表示，一旦癌症病灶侵犯到乳管，就會造成異樣分泌。但他亦強調，分泌物所指的是穿乾淨內衣出門，回家發現「上面有印子」，若為乳白色大多是乳汁、是正常的；他在診間也曾遇過不少患者「用手擠半天」說有分泌物，但這些情況事實上只是擠到受傷了，而分泌物與癌症真正有關聯的病例其實只佔4%。

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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自我乳房檢查方法

其實男女檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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