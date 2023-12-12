深圳租樓丨$2000租千呎大屋來回香港上班4小時　港男明年買樓：食飯買餸平抵返

▲ 港男在深圳僅花$2000租住千呎大屋，大讚衣食住行夠平，可抵銷來回香港上班4小時的車費。

【深圳租樓/深圳居住】港人北上消費享樂已成大趨勢，貪其消費水平較低廉。近日有港男於討論區上發文，分享自己年初在港賣樓後長居深圳，月租2,000元就租到千呎大屋。由於他仍在港工作，雖則每日來回交通要花4小時，交通開支高達4,400元，然而內地物價超抵，「淨係食已經慳返車費」，更計劃明年北上置業。

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港男在「香港討論區」上以「已經北上租樓，一年後北上買樓」為題發文，表示自己原本居住天水圍，每日跨區到鰂魚涌上班，今年初樓市低迷時已放售香港物業，轉戰深圳以月租2,000元租住逾千呎新居，未來計劃北上置業。

深圳來回香港車費逾4千元

目前他仍維持在港工作，每天須花4小時交通來回，單是每日車費約200元，每月交通費達4,400元。他稱：「高鐵58分鐘，前後駁腳2小時。每日早上7時離家，9時到公司。6時放工，8時到家。」

▲ 港男分享自己於深圳以月租2,000元租千呎大屋，直言「香港揾錢大陸使才是皇道。」（香港討論區帖文圖片）

40分鐘車程到山姆超市買餸

他稱，雖然每日交通時間甚長，但可在搭車期間小睡、或是看影片解悶。重點是內地物價指數遠較香港便宜，單是「食嘢已是香港一半價錢，糖水18元，自己買餸，豬肉十零蚊，菜1至2元，淨係食已經慳返車費」，由深圳家開車到山姆超市只需40分鐘，故此車費開支即使較高亦「除笨有精」。

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深圳買車12萬起 商場泊車免費2小時

港男其後更稱計劃買車，明言新車12、13萬元就有，重點是「買車有終生保用」，而且內地「冇牌費，泊車唔抄牌，各大商場，不用消費，自動免2小時，之後每個鐘都係5元」，養車成本極低。他直言，「低下階層住得仲大過香港中產」，認為與其花時間換金錢再租住香港貴樓，倒不如將時間花在交通上，北上住平樓，換回生活質素，「香港搵錢大陸使才是皇道。」

網民：元朗來回東區都3小時

帖文一出引起高度回響，有網民讚港男「1日4個鐘車，為咗實現自己嘅生活同夢想。我好佩服你」、「2000蚊1千呎香港擋房都唔得，正」，亦有人質疑長時間交通帶來不便，「日日返工放工都有去旅行感覺」、「萬水千山總是情，長途跋涉有得剩」、「回到家可能會有心理壓力，驚趕唔切返工，例如miss一班車，行行下想小便，落大雨、8號風球等等，除非你份工自由時間」。

不過亦有網民稱自己「我以前試過由東區到元朗（市中心）返工，單程超過個半鐘，來回3個幾鐘」、「我以前粉嶺北角日日來回都3個鐘。其實如果高鐵唔係要提早半個鐘入閘，真係ok。」

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責任編輯︰王明芳