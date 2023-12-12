為母則強︱患罕病大女曾被斷言活不過2歲　鍾麗淇盡心照顧慶祝女兒13歲生日

▲ 鍾麗淇（Margaret）為患有罕見病的大女Isabella慶祝13歲生日。

47歲鍾麗淇（Margaret）的大女Isabella患有罕見病，曾被斷言活不過2歲。不過在她的愛心照顧下，被稱為「戰士小公主」的大女已度過13歲生日，鍾麗淇每年都風雨不改為女兒慶生。她照顧大女的過程不容易仍毫無怨言，從不求回報，她更不斷帶女兒創造美好回憶，參加大大小小的家庭活動、短跑等，絕對是女兒的「最強後盾」！

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前日（12月10日）是鍾麗淇大女Isabella的生日，鍾麗淇在Facebook分享了愛女13歲生日會相片，相片中大女Isabella幸福滿足，爸爸跟大女Isabella和細女的合照十分溫馨，兩姊妹感情很好。Isabella同場亦與親朋好友合照，包括湯盈盈跟兒子和梁靖琪一家等，十分熱鬧！

鍾麗淇更在帖文內以英文寫上滿滿的祝福，表示已成少女的Isabella永遠是她心目中最可愛、漂亮的寶貝，並感觸留言：「為愛女的一切感到驕傲，無論任何時候自己都會成為女兒最強應援，繼續成為最寵Isabella的人！」

Happy 13th Birthday my Love!!! You’re a teen now but in my eyes you’ll always be my first born beautiful baby. You know I’m proud of you and Mama will always be your number one cheerleader, encourager and the one who will spoil you the most. I love you so so much Isabella…sweet wishes and kisses forever!!

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鍾麗淇帶女兒創造美好回憶

今年三月鍾麗淇一家四口曾到迪士尼樂園參加「Duffy與好友3公里跑」，她在社交平台分享了當天的相片及影片，見到Margaret負責推著坐在手推車的大女Isabella，全部陪伴悉心照顧，到達終點時更鼓勵大女自己站起來，在胞妹Michela攙扶下，Isabella靠著自己努力一步一步衝線，畫面溫馨又動人。

▲ Margaret每年一家也會為女兒Isabella慶祝生日。（相片來源：FB@Yogachung 鍾麗淇）

Margaret於2010年與老公Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，不過Isabella在6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題，需要長期食藥抗腦瘤，醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。

Margaret坦言，已做好心理準備陪伴女兒一輩子，但她仍渴望女兒能靠自己做到一些事情：「不是為了媽媽開心，而是我想她獨立」。故Margaret在女兒5歲起教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她如今終能扶著鐵架走出一段路，Margaret更形容女兒是「戰士公主」（Warrior Princess）。

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成立基金助特殊小孩

Margaret曾接受傳媒訪問時透露，Isabella現在仍未能自己平衡，需靠坐行支架走路，但一家人仍抱有希望，又透露囡囡現在重約25公斤（約55磅）。被公認為好媽媽的Margaret，不少人認為她為愛女付出很多，但她卻反而感謝女兒：「好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。」她只想女兒能健康快樂地成長。

Margaret早年成立了基金BEYOND Foundation，幫助跟Isabella一樣有特殊需要的小朋友，支援需要家庭在醫療費用、支架等費用開支，令有特殊需要的小朋友的家庭，可享受普通家庭的小孩子生活。

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責任編輯：王明芳