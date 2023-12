為母則強︱患罕病大女曾被斷言活不過2歲　鍾麗淇盡心照顧慶祝女兒13歲生日

47歲鍾麗淇(Margaret)的大女Isabella患有罕見病,曾被斷言活不過2歲。不過在她的愛心照顧下,被稱為「戰士小公主」的大女已度過13歲生日,鍾麗淇每年都風雨不改為女兒慶生。她照顧大女的過程不容易仍毫無怨言,從不求回報,她更不斷帶女兒創造美好回憶,參加大大小小的家庭活動、短跑等,絕對是女兒的「最強後盾」!

前日(12月10日)是鍾麗淇大女Isabella的生日,鍾麗淇在Facebook分享了愛女13歲生日會相片,相片中大女Isabella幸福滿足,爸爸跟大女Isabella和細女的合照十分溫馨,兩姊妹感情很好。Isabella同場亦與親朋好友合照,包括湯盈盈跟兒子和梁靖琪一家等,十分熱鬧!

鍾麗淇更在帖文內以英文寫上滿滿的祝福,表示已成少女的Isabella永遠是她心目中最可愛、漂亮的寶貝,並感觸留言:「為愛女的一切感到驕傲,無論任何時候自己都會成為女兒最強應援,繼續成為最寵Isabella的人!」

