2023聖誕節｜LUSH限定店進駐K11 Art Mall 5大必玩工作坊自製汽泡彈

今個聖誕，諗好去邊玩未？去K11除咗食大餐同行街，仲可以去LUSH 冬季節日限定店打卡、買聖誕禮物，更重要的是玩5大聖誕限定Workshop！不但有得自製專屬汽泡彈，亦可免費畫聖誕圖案彩繪，節日氣氛滿滿。

最新影片推介：佘詩曼專訪

今次的LUSH限定店以聖誕節和銀河作主題，現場設有多個打卡位，如走到入口便可看到巨型星河汽泡彈造型裝置，以紫、藍、粉紅色成主調，營造銀河系的神秘感覺。另外亦有雪天使星球專屬區域，一片粉色天空配上雪白雲朵，充湖少女心！

現場亦推出限定產品和禮盒系列，如還未有心水買什麼聖誕禮物，七彩繽紛的冬日限定禮盒牆應該幫到手！牆上掛滿不受種類的限定禮盒，不論是璀璨星河汽系列、聖誕滿屋禮盒，抑或冬日仙境禮盒，總有一款啱你心意。

5大必玩工作坊

來到限定店除了掃貨同打卡，點少得玩Workshop？今個聖誕，限定店將舉行一系列的LUSH派對體驗工作坊、環保手作工作坊、舊衣鉤織再生工作坊和零殘忍純素手部彩繪快閃，貫徹LUSH環保無害的概念，大家既可親手製作屬於自己的汽泡彈（共13場），亦可運用創意，將回收物料親手製作聖誕擺設，甚至將舊衣、帽子等紡織品重生成掛飾，適合一家大細參與。

除此之外，於平安夜當日到LUSH K11限定店，更可用零殘忍純素顏料於手上畫上彩繪，費用全免，帶著雪人、聖誕樹、薑餅人等可愛圖案迎接聖誕！

若有興趣，大家可按以下連結了解各工作坊的日期、時間和價錢，並立即Book位！

1/ 新鮮手製汽泡彈工作坊

2/ 手部按摩工作坊

3/ 再生聖誕擺設工作坊

4/ 舊衣鉤織再生工作坊

5/ 零殘忍純素手部彩繪快閃（於平安夜當日舉行，費用全免）

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

買完聖誕禮物，玩完工作坊，切勿忘記換領驚喜禮遇！現凡下載K11 HK App，及登記成為 Klub 11 新會員，於任何商戶消費滿 $50 ，並當日登記單據即可到地下顧客服務處換取電子換領券，於LUSH 冬季節日限定店換領1套純素沐浴護理套裝。

LUSH 冬季節日限定店

日期：即日起至明年1月2日

地址：尖沙咀 K11 Art Mall G/F中庭

時間：12pm至9pm（星期一至五）;11am至9pm （週末及公眾假期）

記者：Panda