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育兒心得｜中學女兒嬌生慣養被送「勞改」　媽媽讚2周見效：她真的大徹大悟

育兒資訊 17:08 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

中學女兒嬌生慣養，媽媽實行「勞改」教肓，送女兒去做拔草工作。

小朋友的頑皮行為實在令父母頭痛，要令他們聽話、受管教是一大難事。台灣有位媽媽採取「震撼式教育」，將嬌生慣養的女兒送去「勞改」，不但沒有引起網民批評，反而獲得一致讚好，並紛紛留言表示想為孩子報名。

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台灣一名媽媽於「爆廢公社」發文，表示女兒具有音樂天分，但自小嬌生慣養，無心向學，擔心她日後會變成一個「永遠養不活自己的女生」，於是決定在暑假期間將女兒送去朋友的園藝工程公司，展開「勞改」教育。

女兒每日早上7點半開始工作，主要負責拔草工作，日做8小時。從相片可見，女兒身穿長袖衫、長褲，戴上手套和帽子，用工具拔除路邊的野草。

要一個從未吃過苦頭的小孩，在烈日當空下工作8小時，必然是極為辛苦的事，過了兩個星期，女兒回到家便大嘆工作辛苦，發誓會好好學習音樂，將小提琴拉好。

該名媽媽表示，由於女兒工作效率低，一日僅賺800元新台幣（約港幣229元），「她學小提琴，一小時就燒了她老娘1800（約港幣515元）」，不過她亦慶幸女兒現在已大徹大悟了。

被送「勞改」的女兒要在大熱天下拔草8小時，卻只賺港幣$229。（圖片來自爆廢公社）

不少網民看到樓主的分享後，留言大讚「勞改」教育有效，更拜託她在今年暑假辦一個「拔草感恩營」，家長自願出工資和午餐。對於網民的反應，樓主感嘆「現在的小孩到底有多誇張？」。亦有網民大讚這是養兒育女的最高境界，「勞改真的很有效」、「有時候教孩子就是需要狠下心」。

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責任編輯：王明芳

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