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新聞女王丨極速1分鐘向李施嬅求婚　高鈞賢揭戲內戲外同樣咁趕

娛樂 12:34 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

《新聞女王》

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》昨晚（12月11日）劇情內，邵俊樂（高鈞賢飾）不到1分鐘的極速求婚，成有趣場面。

《新聞女王》講在親友見證下，俊樂拿著鮮花向張家妍（李施嬅飾）發表愛的宣言兼準備下跪求婚，豈料趕時間出門口的家妍拋出的台詞竟是：「喂喂喂，你要講幾耐？」嚇得「擘大口得個窿」的俊樂即時𠵱𠵱哦哦不懂反應，然後家妍再追問俊樂能否幫忙call車。

萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳女主角完整入圍名單　《新聞女王》佘詩曼李施嬅戲內鬥到戲外

《新聞女王》

新聞女王丨「樂妍CP」夠合拍

向來廿四孝的俊樂，馬上本能地「拋棄」鮮花「接旨」，更邊call車邊「完成」未完成的求婚儀式。Call好車後，俊樂截住家妍並搞笑地說：「長話短說，張家妍，Marry Me」，家妍爽快地答應兼送吻，並著現場各人繼續Enjoy。

網民大讚場口創意無限，直指沒想過求婚可如此「沒有儀式感」，大讚「編劇絕了」：「呢段好可愛好sweet」、「有效率，邊求婚邊叫車」、「呢幕求婚好笑之餘，亦凸顯咗好多細節同人物性格」；又讚嘆「樂妍CP」合拍：「成功女士背後也要有絕對支持的男人」、「互相理解認同的一對」、「好配合，男女互相尊重。」

《新聞女王》

新聞女王丨高鈞賢被封絕種好男人

在劇中對女友百般遷就的高鈞賢，是次是繼《白色強人II》Ryan一角後、再度吸獲大量好評，網民齊封他為絕種好男人：「The man so supportive and so cute」、「超級暖男」、「遇到這樣的男人，女的是上輩子修來的福」、「高鈞賢演技大進步」；由於求婚場口只有約一分鐘，有網民更搞笑地封高鈞賢（Matthew）為「一分鐘先生」。

高鈞賢受訪時透露由於拍攝時間緊逼，故求婚場口戲內戲外都很趕：「因為個景有限時，我哋嗰日要好快咁拍好多嘢，呢幕差不多全部鏡頭都係一Take過。」Matthew又笑言「拋棄」鮮花這個動作是他自己設計的：「咁樣好似搞笑啲，好似為咗成就家妍，成家人都好忙咁。」

《新聞女王》

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新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

撰文 : TOPick柴犬出動

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