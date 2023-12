新聞女王丨極速1分鐘向李施嬅求婚　高鈞賢揭戲內戲外同樣咁趕

▲ 《新聞女王》

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》昨晚(12月11日)劇情內,邵俊樂(高鈞賢飾)不到1分鐘的極速求婚,成有趣場面。

《新聞女王》講在親友見證下,俊樂拿著鮮花向張家妍(李施嬅飾)發表愛的宣言兼準備下跪求婚,豈料趕時間出門口的家妍拋出的台詞竟是:「喂喂喂,你要講幾耐?」嚇得「擘大口得個窿」的俊樂即時𠵱𠵱哦哦不懂反應,然後家妍再追問俊樂能否幫忙call車。

▲ 《新聞女王》

新聞女王丨「樂妍CP」夠合拍

向來廿四孝的俊樂,馬上本能地「拋棄」鮮花「接旨」,更邊call車邊「完成」未完成的求婚儀式。Call好車後,俊樂截住家妍並搞笑地說:「長話短說,張家妍,Marry Me」,家妍爽快地答應兼送吻,並著現場各人繼續Enjoy。

網民大讚場口創意無限,直指沒想過求婚可如此「沒有儀式感」,大讚「編劇絕了」:「呢段好可愛好sweet」、「有效率,邊求婚邊叫車」、「呢幕求婚好笑之餘,亦凸顯咗好多細節同人物性格」;又讚嘆「樂妍CP」合拍:「成功女士背後也要有絕對支持的男人」、「互相理解認同的一對」、「好配合,男女互相尊重。」

▲ 《新聞女王》

新聞女王丨高鈞賢被封絕種好男人

在劇中對女友百般遷就的高鈞賢,是次是繼《白色強人II》Ryan一角後、再度吸獲大量好評,網民齊封他為絕種好男人:「The man so supportive and so cute」、「超級暖男」、「遇到這樣的男人,女的是上輩子修來的福」、「高鈞賢演技大進步」;由於求婚場口只有約一分鐘,有網民更搞笑地封高鈞賢(Matthew)為「一分鐘先生」。

高鈞賢受訪時透露由於拍攝時間緊逼,故求婚場口戲內戲外都很趕:「因為個景有限時,我哋嗰日要好快咁拍好多嘢,呢幕差不多全部鏡頭都係一Take過。」Matthew又笑言「拋棄」鮮花這個動作是他自己設計的:「咁樣好似搞笑啲,好似為咗成就家妍,成家人都好忙咁。」

▲ 《新聞女王》

