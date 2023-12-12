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新聞女王丨Joe Junior演高Ling失智爸爸獲好評　情場浪子為一生最愛變暖男丈夫

娛樂 13:40 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

資深演員Joe Junior於TVB大熱劇《新聞女王》飾演失智老人。

TVB大熱劇《新聞女王》吸引觀眾討論，多個角色亦成為大眾焦點，其中，資深演員Joe Junior的演繹獲得不少好評，與高海寧之間的父女情扣人心弦。

Joe Junior於劇中飾演許詩晴（高海寧飾）的年邁爸爸，且患有認知障礙症，對於女兒的說話似懂非懂，更需要由許詩晴親自餵粥，演活患者的無力感及失去自理能力的苦況。

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不介意演小角色

Joe Junior早在十來歲時出道，當過酒樓駐場歌星及英文樂隊成員，於1997年轉戰影視圈，加入TVB開始踏上演員之路。

從沒想過要當上大明星的Joe Junior不介意工作的大小，亦會接下茄喱啡工作，曾多次扮演千篇一律的角色令他被封為「TVB劇御用神父」。

他曾豁達稱：「連小朋友都叫我Father Joe，我不介意，個個找我做神父也可以，最緊要有得做，別人覺得我適合就OK。」

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曾是情場浪子

77歲的Joe Junior與太太Susanna至今相愛逾四十年，原來Joe Junior曾經是情場浪子，「與她在一起前有過很多女友，可以一星期換一個。但跟她拍拖後，她卻對我很有信心。」

Susanna曾經歷小產，不過二人縱使膝下無子仍自得其樂。

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童年時因游泳導致耳膜穿破的Susanna需要戴耳機以助聆聽，她因一次在睡覺時發生火警，在沒戴耳機和Joe Junior在外工作的情況下，差點葬身火海。

Susanna自此有了心理陰影並難以入睡，愛錫太太的Joe Junior因此每次收工都會盡早回家，陪伴太太以免令她獨留在家。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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