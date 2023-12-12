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小朋友從水耕體驗學習可持續發展概念

特約 16:30 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

元気寿司多年來一直推動「小朋友幫小朋友」的理念，將「兒童壽司盛」的部份收益捐出予非牟利機構，讓有需要的小朋友得到全面發展和愉快學習的機會。而隨著可持續發展於近年漸成大趨勢，元気今年特別夥拍本地農莊水糧莊，一同合辦一連串「水耕農莊探索之旅」，讓來自不同學校、社區中心等的小朋友於粉嶺坪輋的農莊初次接觸水耕。於早前近30名來自香港青年協會賽馬會建生青年空間的小朋友，便於活動中親手落種子及收割農作物，每一位參與的小朋友都大呼有趣！

小朋友嘗試水耕種植，大呼有趣！！

走出教室體驗水耕樂趣

今次活動場地位於粉嶺坪輋的水糧莊，農莊創辦人林德煒（Derek）說，他們向來有在學校進行小型水耕活動教學，對象主要為小學三、四年級生，而今次特別感謝元気寿司邀請合作，可以令各界的小朋友們親身到訪水耕農莊，實地進行水耕初體驗。

水糧莊威Sir除了簡介元気寿司「小朋友幫小朋友」的理念，同時亦為小朋友講解可持續發展及世界糧食狀況。

小朋友們在親身體驗播種及收割前，都非常專心聽講解呢！

小朋友走出教室學習固然興奮，能寓活動於學習更是活動的大前題。今次元気寿司支持舉辦的「水耕農莊探索之旅」，分別邀請了來自香港多間小學、香港青年協會轄下多所青年空間、元気寿司特選親子會員及員工等團體參與，小朋友寓小旅行於學習，透過互動講學、親手落種及收割，加深對可持續發展概念的了解。

小朋友踴躍舉手參與遊戲發問環節，透過簡單的問答加深了解與可持續發展相關的議題，如全球食水資源短缺及水耕與傳統種植方法的分別等。

超好玩！親手種植與收成 從愉快體驗中學習實用知識

水耕種植近年在世界各地非常流行，而且漸漸普及化，Derek分享水耕種植的好處在於所用的資源比較少，滴水灌溉讓水份慢慢直接滴落植物的根部，可有助減少蒸發及水份流失，從而減低耗水量；水耕亦令收成更多更精準，部份農作物產量甚至可多約15至20倍。是次「水耕農莊探索之旅」讓小朋友可從輕鬆簡單的活動體驗到水耕的好處，擴闊視野，更令小朋友感受到食物得來不易，表示日後會更珍惜食物。

水糧莊創辦人Derek分享水耕種植的好處。

小朋友在分組活動中要發揮團隊精神，一齊將種子放進用以種植的海綿之中。

小朋友走進水耕種植溫室，每組合力將有百個小凹槽的海綿吸滿水份，再將兩款不同種子用夾子放入注滿水的海綿種植孔中。由於傳統種子細小，小朋友都要花點精神和心思下種，而經加工的種子則體積較大，落種時更輕鬆容易，速度也快得多。這個體驗讓小朋友認識到如何透過簡單的改良，如增加種子的大小，有效助提升種植效率，從而減少人手和時間，明白適當的科技應用所帶來的好處，從輕鬆愉快的活動中汲取新知識。

要將傳統的種子放入注滿水的種植槽中，小朋友都要考眼力慢慢用夾子放在正中。

小朋友最期待的當然是收成！小朋友們親自挑選飽滿青綠的水耕菜，並動手收割。一走進種植範圍，小朋友們都雀躍萬分，急不及待想將菜拔出來。不過，在此之前，大家都要先檢查菜葉，然後再小心翼翼把菜連根拔起。小朋友們平時食菜都很少看見菜的根部，今次收成時就學懂更多新知識！將親手收成的菜帶回家，更是滿足！

經加工的種子夾起來更輕易，小朋友體會到如何透過簡單改良令種植更有效率。

活動後訪問了多位小朋友，他們異口同聲表示「非常好玩」，當中10歲的樊紫晴同學更說活動加深了她對水耕種植的興趣和認識，將來都會在家嘗試進行水耕，更會在網上找多些短片和資訊學習！其他小朋友都很高興可以把親手摘下的水耕菜帶回家，與屋企人一同細味本地農莊的出品，分享所見所學及活動成果。

收割水耕菜心情既興奮又要小心翼翼！

10歲的樊紫晴說，今次活動提升她對水耕種植的興趣，將來都想試試在家試種。

9歲的郭漫稀說今次活動好好玩，會把菜拿回家與家人分享，叫爸爸用來炒肉一齊品嚐。

*Source: 元気寿司

(特約)

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