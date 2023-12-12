  • 28°C
香港時間 : 20231212日 (週二) 14:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【起底】涉放舊同事身份證上網　37歲男被捕

社會 12:55 2023/12/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

涉放舊同事身份證上網，37歲男被捕。（資料圖片）

私隱專員公署今日（12日）在港島區拘捕一名37歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條的規定。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱設冰球隊馬術班多元化活動　鄧英喜中學校長助學生找強項建自信發光發亮

調查顯示，事主與被捕人士曾在一家公司共事。被捕人士於離職後在一個即時通訊軟件上開設通訊群組，群組成員為該公司的現職或前任職員，而其後被捕人士亦將事主加入群組。2023年8月，被捕人士在該群組上發言批評事主的工作表現後，把事主從該群組中移除。數日後，有人在該群組上發布了一條對事主作出指控的訊息，並附上一張略去部分內容，屬於事主的香港身份證副本，從中可以看到事主的中文姓名、英文姓名、部分香港身份證號碼、出生日期、性別，以及事主的照片等。

被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，不要因為私人恩怨而將他人「起底」，而身份證載有屬敏感的個人資料，隨意或惡意在未經當事人的同意下披露或轉載身份證副本，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【體內藏毒】41歲男旅客體內藏1.1斤可卡因　由尼日利亞經埃塞俄比亞抵港
20:13 2023/12/11
【體內藏毒】41歲男旅客體內藏1.1斤可卡因　由尼日利亞經埃塞俄比亞抵港
【持刀傷人】慈雲山慈正邨停車場遭男子捱斬　疑犯登接應車逃去
22:14 2023/12/11
【持刀傷人】慈雲山慈正邨停車場遭男子捱斬　疑犯登接應車逃去
【珍惜生命】石蔭女子墮樓倒臥大廈平台　送院搶救不治
今日 09:15
【珍惜生命】石蔭女子墮樓倒臥大廈平台　送院搶救不治
【無牌行醫】涉收約300萬以磁療醫患癌病人　美容中心負責人未經註冊執業3罪脫
今日 10:58
【無牌行醫】涉收約300萬以磁療醫患癌病人　美容中心負責人未經註冊執業3罪脫
【謀殺丈夫】涉大埔村屋弑夫案　五旬婦被控謀殺還押明年3月再訊
今日 12:31
【謀殺丈夫】涉大埔村屋弑夫案　五旬婦被控謀殺還押明年3月再訊

你可能感興趣

【體內藏毒】41歲男旅客體內藏1.1斤可卡因　由尼日利亞經埃塞俄比亞抵港
20:13 2023/12/11
【體內藏毒】41歲男旅客體內藏1.1斤可卡因　由尼日利亞經埃塞俄比亞抵港
【持刀傷人】慈雲山慈正邨停車場遭男子捱斬　疑犯登接應車逃去
22:14 2023/12/11
【持刀傷人】慈雲山慈正邨停車場遭男子捱斬　疑犯登接應車逃去
【珍惜生命】石蔭女子墮樓倒臥大廈平台　送院搶救不治
今日 09:15
【珍惜生命】石蔭女子墮樓倒臥大廈平台　送院搶救不治
罪案 香港身份證 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）