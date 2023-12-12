【起底】涉放舊同事身份證上網　37歲男被捕

▲ 涉放舊同事身份證上網，37歲男被捕。（資料圖片）

私隱專員公署今日（12日）在港島區拘捕一名37歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條的規定。

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調查顯示，事主與被捕人士曾在一家公司共事。被捕人士於離職後在一個即時通訊軟件上開設通訊群組，群組成員為該公司的現職或前任職員，而其後被捕人士亦將事主加入群組。2023年8月，被捕人士在該群組上發言批評事主的工作表現後，把事主從該群組中移除。數日後，有人在該群組上發布了一條對事主作出指控的訊息，並附上一張略去部分內容，屬於事主的香港身份證副本，從中可以看到事主的中文姓名、英文姓名、部分香港身份證號碼、出生日期、性別，以及事主的照片等。

被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，不要因為私人恩怨而將他人「起底」，而身份證載有屬敏感的個人資料，隨意或惡意在未經當事人的同意下披露或轉載身份證副本，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

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記者：黃穎津