【XBB疫苗接種】預約懶人包一文看清　即睇長者網上登記攻略

▲ （資料圖片）

港府今（12日）表示，對應XBB變異株的新冠疫苗供港，港府將以高風險優先組別提供更佳保護，首批XBB變異株信使核糖核酸疫苗，將優先提供予較高風險人士，即居於院舍成年人士及65歲或以上長者。

最新影片推介

第一階段接種安排

明早（13日）9時起，65歲或以上長者，可於政府網上預約平台預約於12月14日起到私家診所新冠疫苗接種站，或醫管局轄下指定普通科門診，接種XBB疫苗，以完成初始劑次或額外加強劑。另外，醫管局轄下的指定專科門診及衞生署轄下的指定長者健康中心，亦會於12月14日起分別為到診的病人及會員提供XBB疫苗。

就兩種XBB變異株信使核糖核酸疫苗（Comirnaty Omicron XBB.1.5 30mcg/dose和Spikevax XBB.1.5 0.1 mg/mL）的使用，政府將根據一般疫苗的接種安排，按餘下使用期限向接種市民提供其中一款XBB疫苗。合資格接種人士亦可繼續選擇接種滅活疫苗（克爾來福／科興）。此外，政府將繼續透過院舍外展疫苗接種計劃為居於安老院及殘疾人士院舍的成年院友提供疫苗接種。

第二階段接種安排

第二階段將擴展至其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。政府會密切留意XBB疫苗的需求，適時開展第二階段。

鑑於本地新冠活躍程度在冬季有機會較高，而季節性流感一般亦會在冬季出現高峰期，專家強烈建議市民，特別是高風險群組人士，應盡快接種新冠疫苗和季節性流感疫苗，以應對可能同時出現的新冠及流感高峰。

根據專家意見，現有供應的所有新冠疫苗（即滅活／信使核糖核酸原始株／信使核糖核酸二價疫苗）均能有效預防重症。65歲以下人士應盡快接種任何現有供應的新冠疫苗，毋須等待XBB疫苗。

政府發言人表示：「本港提供的疫苗均安全、有效及符合品質要求。要維持疫苗的保護力，最重要是按接種時間表接種適當劑量的疫苗。由於疫苗的保護力會隨時間減退，政府呼籲未接種適當劑量的市民盡快行動，接種新冠疫苗保護自己，尤其是高風險人士，例如長者和居於安老院的院友。」

繼早前十萬劑XBB變異株信使核糖核酸疫苗（Comirnaty Omicron XBB.1.5 30mcg/dose）運抵香港，另一批來自另一生產商共約十萬劑XBB變異株信使核糖核酸疫苗（Spikevax XBB.1.5 0.1 mg/mL）亦將抵港。科學數據顯示，兩款疫苗的成效和安全性資料大致相若。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰