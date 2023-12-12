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【內會年結】連任內會主席？ 李慧琼：若同事信任會繼續努力做好

政治 16:53 2023/12/12

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內務委員會年結記者會。（趙居逸攝）

立法會內務委員會主席李慧琼及副主席馬逢國今日見記者，回顧內會於2023年立法年度的工作。被問到會否競逐連任，李慧琼表示，如果得到同事的信任，會繼續努力做好每一個重要而有意義的工作，除了自己努力爭取之外，也要同事整體意見。她又指，希望以立法會議員和人大常委的角色，一起推動行政立法關係。

馬逢國則表示，之前出任副主席並非個人意願，而是同事鼓勵，認為自己有一定的經驗，因此自己樂意承擔，若未來有同樣需要，亦仍會考慮。

李慧琼表示，今年是香港渡過疫情和地區治理開啓新篇章的一年，形容行政和立法機關交出一份既亮麗又為民的成績表：在2023年會期內，內會共舉行了27次會議，政府提交法案共37項，至今成立了25個法案委員會，進行審議23項政府法案和3項議員法案。截至今日，立法會共通過了30項政府法案。

對於《基本法》23條立法，李慧琼表示，當政府將法案交付立法會之後，議員一定會認真審議，包括在整個審議過程中如實反映市民的關注。

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記者：趙居逸

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