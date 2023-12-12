Google丨香港年度搜尋榜結果出爐　林作成熱搜本地娛樂名人第4位

▲ Google香港公布2023年度搜尋榜！

Google香港公布2023年度搜尋榜，2023年初，香港電影票房高開，億元票房電影《毒舌大狀》順利成為年度熱搜電影之首；連同《白日之下》、《給十九歲的我》、《年少日記》、《正義迴廊》及《風再起時》，港產片一共佔據十大熱搜電影中六個位置，其中《正義迴廊》更連續兩年（2022年、2023年）上榜。

年度熱搜電影的第一至第十位：《毒舌大狀》、《白日之下》、《給十九歲的我》、《奧本海默》、《鈴芽之旅》、《年少日記》、《Barbie芭比》、《男兒當入樽》、《正義迴廊》及《風再起時》。

那就看看其他娛樂範疇的「年度熱搜」結果！

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年度熱搜本地娛樂名人

「素海霖」成為年度熱搜本地娛樂名人之首，人氣組合MIRROR則未有成員上榜。

年度熱搜本地娛樂名人的第二至第十位：微辣、陳怡、林作、張婉婷、何超蓮、杜如風、梁朝偉、莊子璇、周吉佩。

▲ 素海霖（IG圖片）

黃子佼成熱搜環球娛樂名人第1位

至於年度熱搜環球娛樂名人的第一至第十位為：黃子佼、炎亞綸、楊紫瓊、廣末涼子、王嘉爾、新田真劍佑、安普賢、Alan Walker、梁云菲、五月天。

登上年度熱搜娛樂名人當中，部分與新聞事件有關，例如「微辣」、「陳怡」、「林作」、「張婉婷」，環球娛樂名人「黃子佼」和「炎亞綸」，再次引證港人以搜尋行動關心時事。

▲ 黃子佼（IG圖片）

十大熱搜演唱會

疫情過後，本地以至海外歌手空群而出在港舉行演唱會，港人亦對之展現「報復式」關注，大大小小演唱會一票難求，而云云演唱會中，本地幫「Twins」、「張學友」、「鄭秀文」、「陳奕迅」、「張天賦」、及「姜濤」在十大熱搜演唱會中佔有六位，台灣幫「周杰倫」、「五月天」及「周興哲」佔三位，韓國代表則有女子天團「BLACKPINK」！

年度熱搜演唱會的第一至第十位：周杰倫、BLACKPINK、Twins、五月天、張學友、鄭秀文、周興哲、陳奕迅、張天賦、姜濤。

▲ 姜濤在今年8月舉行個人演唱會。（IG圖片）

《新聞女王》人氣勁

熱搜節目方面，年度十大熱搜節目的第一至第十位為：《新聞女王》、《那年盛夏我們綻放如花》、《長風渡》、《隱形戰隊》、《黑暗榮耀》、《想見你》、《破毒強人》、《一舞傾城》、《天龍八部》、《以愛為營》。

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