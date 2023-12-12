【暴動判刑】4男女涉灣仔暴動囚34至45個月　官指設置路障及投擲汽油彈屬嚴重

▲ 4男女涉灣仔暴動囚34至45個月，官指設置路障及投擲汽油彈屬嚴重。（資料圖片）

4男女涉於2019年11月於灣仔參與暴動，其中1人涉於被捕後擬乘寵物專機離港。4人否認暴動等罪，經審訊後被裁定罪成，今(12日）於區域法院判刑。法官判刑時指，案中涉及設置路障，以及有人投擲汽油彈，均屬嚴重之處，判囚34至45個月。

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4名被告為林梓橋（31歲，文員）、盧虹羽（27歲，空中服務員）、謝翠兒（36歲、會計師）、王永森（50歲，廣告製作人），經審訊後均被裁定暴動罪成，控罪指各人於2019年11月2日在灣仔莊士敦道與分域街交界的一帶，連同其他身份不詳的人參與暴動。盧及王另被裁定管有物品意圖摧毀或損壞財產罪罪成，指2人於同日同地分別管有10條及596條索帶；林則另被裁定意圖妨礙司法公正罪罪成，指她於2022年1月3日至2月16日期間企圖離港，意圖不按法庭指示依期歸押。林另承認無牌管有無線電通訊器具罪。

法官判刑時指，本案涉及暴動歷時較短及範圍較細，未有引致嚴重受傷，而且屬即興。惟當中涉及設置路障，以及有人投擲汽油彈，這均屬嚴重之處，須予以懲處。法官考慮所有因素後，將林判監45個月、將盧判監35個月、將謝判監34個月，以及將王判監37個月。

案情指，案發當日大量示威者聚集在灣仔聚集堵路，其後有人向警員投擲汽油彈，及將載有燃燒物品的手推車推向警員，4名被告在案發現場被截停及拘捕；林則於2022年2月16日擬在機場企圖登上一架飛往英國，專為運載寵物及其主人而設的私人包機，林當時持有單程機票。

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記者：梁錦麟