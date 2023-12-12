預防疫苗丨第二大引發死亡的呼吸道傳染病毒　香港引入首支RSV疫苗防感染　

▲ 呼吸道合胞病毒(RSV)會引致肺炎、加劇心臟衰竭、住院等，本港最近引入首支RSV疫苗，適合60歲以上長者，或長期病患接種。(有關機構提供)

近日冬季流行病高峰期，呼吸道合胞病毒(RSV)會引致肺炎、加劇心臟衰竭、住院等等，後果十分嚴重，更是繼流感後導致最多死亡個案的呼吸道傳染病毒。本港最近引入首支RSV疫苗，適合60歲以上長者，或長期病患接種，藉以保障自己，以及身邊人健康。

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人稱Mo姐的毛舜筠早前被獲GSK葛蘭素史克香港委任成為RSV呼吸道合胞病毒教育大使，拍攝硬照及教育短片。她直言，自新冠肺炎後，對傳染病的警惕加強，初次聽聞RSV時，深感認知不多，後來得悉RSV是繼流感後導致最多死亡個案的呼吸道傳染病毒，而香港終於引入有史以來第一款RSV疫苗，適合60歲以上人士，故此準備向醫生查詢疫苗詳情，期望教育短片於聖誕後推出，會令公眾認識到RSV對健康帶來的威脅。

Mo姐擔任大使後，對RSV的認識大大加深，「RSV會引致肺炎、加劇心臟衰竭、住院等等，後果十分嚴重。我想我一定要告訴身邊人及市民大眾，特別是60歲以上，或者長期病患的那些，及早向醫生詢問你需不需要接種RSV疫苗。」

自稱「緊張大師」的Mo姐又笑言，自己每天花最多時間清潔家居，「洗手間、睡房、廚房⋯⋯我通通都會清潔，因為我最緊張煮食一環，那是我在巴黎藍帶廚藝學校學得的，煮食前，他們必然很徹底清潔廚房，煮食後亦必然。所以很多朋友來我家時也感到很奇怪：為什麼你常開伙，但廚房如此乾淨、如此新簇簇？」

對於近日多套港產片大熱，市道再次興旺，Mo姐表示十分欣慰，但同時提醒同行要保護自己，著重健康，「我又是媽媽，又是女演員，有時看到他們工作很辛苦、捱更抵夜，也很擔心。我希望現在的電影人，要多些警惕，不要像以前那樣，病倒了還是夾硬工作。他們以前怕被罵，說你假裝不舒服，但現在大家對傳染病認識多了，不會再有這樣的想法，真的病了，就要老實告訴大家，否則整個劇組都受感染了，就更大件事。」她更笑言近日傳染病橫行，幸好近年少拍親熱戲，否則很易被傳染。



Mo姐表示，希望廣告出街後，能令更加多60歲以上長者或者長期病患人士關注，理解RSV的威脅，及早向醫生了解預防方法，包括注意個人衛生、配戴口罩及接種疫苗。

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責任編輯︰羅嘉欣