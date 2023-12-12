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【偷拍刑恐】涉發布情婦不雅照刑恐罪成　已婚男EO囚7個月申保釋候上訴被拒

社會 13:27 2023/12/12

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涉發布情婦不雅照刑恐罪成，已婚男EO囚7個月申保釋候上訴被拒。（資料圖片）

已婚29歲男行政主任涉在與情婦交歡時三度偷拍，對方要求分手後發訊威脅會「一步步報復」、「連登見」，並在Telegram發布情婦的私密影像，經審訊後被裁定窺淫、刑事恐嚇等5罪成，今（12日）於粉嶺裁判法院判刑。裁判官指被告利用事主的信任偷拍，判囚7個月。辯方申請保釋等候上訴被拒，被告須即時服刑。

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被告陳梓文（29歲），被控於2022年5月2日至6月25日，分別在3間酒店，X身處於預期可能會裸露的私密部位的情況下，暗中偷拍X；並於同年9月15日至16日威脅X會使她名譽受損害；及於同年10月9日未經X同意而發布她的私密影像，意圖使X受侮辱、驚嚇或困擾。

辯方求情指，本案源於被告處理不當感情問題，他已得到極大教訓，重犯機會極微。被告獲曾共事的現任及前任區議員撰寫求情信，望法庭給予被告機會改過自新；事件對被告的4歲女兒及家人造成傷害，冀處以輕判。

暫委裁判官馮念偉判刑時指，被告偷拍兩人交歡的相片或影片，部分涉及事主的背部和臀部，不雅程度雖不輕，但沒拍攝到事主的容貌且影片歷時不長，相信被告只是一時衝動才拍攝，但拍攝到事主胸部的相片則非一時衝動。

裁判官指，被告利用事主的信任偷拍，對於被告是與事主真誠相戀，抑或視事主是洩慾工具則值得商榷，裁判官認為偷拍行為並非愛的表現。

被告在網上發布事主的裸照，令人齒冷之處是被告將裸照在網民高度關注的社交媒體群組發布，令事主受到威嚇和困擾，照片亦會長留於網上，網民可再發布，令事主受到二次傷害。此外，被告在社交媒體發訊恐嚇事主，具有人身攻擊和報復性，威脅令事主的家庭事業社交上名譽受損，案情極嚴重，被告不認罪令事主須出庭作供，辨認涉案不雅照片致尷尬。

裁判官就3項窺淫判監4個月，刑恐及未經同意下發布私密影像判監6個月，考慮量刑整體性後判囚7個月。辯方隨即申請申請保釋等候上訴，但裁判官認為上訴無合理成功機會，駁回申請，被告須即時服刑。

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記者：陳曉欣

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