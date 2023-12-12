  • 28°C
香港時間 : 20231212日 (週二) 14:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【珍惜生命】荃灣財困男離家失蹤　山邊行山繩自縊亡

社會 13:34 2023/12/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

警方派出機動部隊人員到象山邨一帶搜索。（曾秋文攝）

荃灣發生自殺案，一名男子懷疑生意問題吊頸身亡。死者年約50歲，較早時因生意財務問題不開心，其後離家出失蹤。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱設冰球隊馬術班多元化活動　鄧英喜中學校長助學生找強項建自信發光發亮

親友報警後，今日（12日）中午12時許，警方派出機動部隊人員到象山邨一帶搜索，其後在城門道對上山邊近濾水廠位置尋獲事主，男子當時用白色行山繩上吊，稍後經救護員證實已明顯死亡，一名女親友事後到場協助調查，警方正調查事件原因。

一名女親友事後到場協助調查。（曾秋文攝）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【無牌行醫】涉收約300萬以磁療醫患癌病人　美容中心負責人未經註冊執業3罪脫
今日 10:58
【無牌行醫】涉收約300萬以磁療醫患癌病人　美容中心負責人未經註冊執業3罪脫
【謀殺丈夫】涉大埔村屋弑夫案　五旬婦被控謀殺還押明年3月再訊
今日 12:31
【謀殺丈夫】涉大埔村屋弑夫案　五旬婦被控謀殺還押明年3月再訊
【起底】涉放舊同事身份證上網　37歲男被捕
今日 12:55
【起底】涉放舊同事身份證上網　37歲男被捕
【暴動判刑】4男女涉灣仔暴動囚34至45個月　官指設置路障及投擲汽油彈屬嚴重
今日 13:26
【暴動判刑】4男女涉灣仔暴動囚34至45個月　官指設置路障及投擲汽油彈屬嚴重
【偷拍刑恐】涉發布情婦不雅照刑恐罪成　已婚男EO囚7個月申保釋候上訴被拒
今日 13:27
【偷拍刑恐】涉發布情婦不雅照刑恐罪成　已婚男EO囚7個月申保釋候上訴被拒

你可能感興趣

【無牌行醫】涉收約300萬以磁療醫患癌病人　美容中心負責人未經註冊執業3罪脫
今日 10:58
【無牌行醫】涉收約300萬以磁療醫患癌病人　美容中心負責人未經註冊執業3罪脫
【謀殺丈夫】涉大埔村屋弑夫案　五旬婦被控謀殺還押明年3月再訊
今日 12:31
【謀殺丈夫】涉大埔村屋弑夫案　五旬婦被控謀殺還押明年3月再訊
【起底】涉放舊同事身份證上網　37歲男被捕
今日 12:55
【起底】涉放舊同事身份證上網　37歲男被捕
罪案 自殺 荃灣 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）