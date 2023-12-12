【珍惜生命】荃灣財困男離家失蹤　山邊行山繩自縊亡

▲ 警方派出機動部隊人員到象山邨一帶搜索。（曾秋文攝）

荃灣發生自殺案，一名男子懷疑生意問題吊頸身亡。死者年約50歲，較早時因生意財務問題不開心，其後離家出失蹤。

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親友報警後，今日（12日）中午12時許，警方派出機動部隊人員到象山邨一帶搜索，其後在城門道對上山邊近濾水廠位置尋獲事主，男子當時用白色行山繩上吊，稍後經救護員證實已明顯死亡，一名女親友事後到場協助調查，警方正調查事件原因。

▲ 一名女親友事後到場協助調查。（曾秋文攝）

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：曾秋文