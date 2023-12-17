靚媽自強丨移居紐西蘭努力經營KOL頻道　唐寧扮金髮鬼妹重操故業當演員

▲ 唐寧努力經營KOL事業。

42歲童星出身的靚媽唐寧（本名江麗娜）6年前與舞台劇才子鄧偉傑離婚後，獨力照顧一對子女。去年帶同子女移居紐西蘭，近一年努力拍片經營YouTube頻道「Leila Kong 唐寧」，分享其紐西蘭生活，至今已衝破10萬訂閱。

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仍心繫香港的唐寧早前與移居台灣的香港YouTuber狄達，就香港年輕人的潮流和喜好作出比併，包括對潮語的認知、對00後喜好及打扮潮流等。其中唐寧對潮語「觀塘老母」，能秒答是觀塘長期塞車，令人想爆粗，可見她仍緊貼香港潮流。

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一人分飾兩角

努力經營KOL工作的唐寧最近有新搞作，在社交網站宣布參與新頻道，重操故業當演員。她寫道：

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頻道影片中，她一人分飾兩角，扮演亞洲人與外國人，完美演繹文化差異。在最新帖文上載的相片中，她戴著金色長假髮，更認真貼上假甲片模仿西方女性，入型入格，被譽為「童顏的天花板」的唐寧，一點違和感也沒有！

唐寧向來慣以短髮示人，是次造型如此有喜感，新鮮感十足。

▲ 唐寧重操故業當演員，過足戲癮。

單親媽媽︱唐寧離婚6年移居紐西蘭 淚揭與仔女分開住：永遠唔會慣

與子女分開

唐寧早前開直播與網民聊天，被追問為何一對子女久未現身，她眼濕濕回答子女目前不在身邊。

她表示：「最唔慣係啲仔女唔喺自己身邊，呢樣嘢係永遠都唔會習慣……呢一刻，佢哋仍然未喺我身邊，但呢方面，我真係真係唔想講太多，牽涉到其他人就唔適合講太多，我明白大家係對我係出於善意關心。不過無論佢哋幾時出現都好，都唔會再喺我啲片度出現，因為佢哋真係好大個喇，如果佢哋有興趣拍片，我會鼓勵佢哋自己開個頻道，到時大家記住CLSS呀。」

▲ 早前在直播眼濕濕回答子女目前不在身邊。（IG圖片）

唐寧與舞台劇子鄧偉傑於2010年低調結婚，翌年誕下大仔俊俊，2015年誕下細女嗡嗡，但婚姻敵不過「7年之癢」，2017年宣布離婚，唐寧擁有一對子女的撫養權。

2020年她開設YouTube頻道做KOL，一對子女會不時現身片中玩煮飯仔，但之後暫停更新，直至去年唐寧移居紐西蘭，才恢復拍片更新頻道，但一對子女已沒有出鏡。

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