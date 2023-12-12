新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

▲ 李施嬅享受自己的步伐。

走過20年的演藝路，歴盡高山低谷，從選美入行對演戲一竅不通，用時間慢慢磨練演技，由配角逐漸「升呢」到女主角，多年來演過無數角色，如今演技更備受觀眾認同，她便是李施嬅。

雖然施嬅在TVB每次與視后寶座「擦身而過」，在外界眼中替其不值，她接受TOPick專訪直言從不視作遺憾，反而覺得要放眼世界：「是否要執着一個點而評論自己的價值，每個人走的路也不同 ，我覺得這是上天想我可以發挖不同的東西，令我今時今日有勇氣去闖其它地方。」

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角色串嘴有原因

在台慶劇《新聞女王》中施嬅演的「張家妍」十分正直，對工作保持初心，默默工作只希望報道真相給觀眾知道。

劇中的「張家妍」經常對着公司同事嘴臉很串和不屑那些人，這也是施嬅設計的演繹方式：「雖然表面她經常說要做好新聞 ，其實內心有很多不快及抑壓的事，因為始終她做了很多覺得可以幫到市民的專題節目也被否決，包括Man姐﹑George和飛爺也有份否決，所以多年來她的內心也抑壓着這些不快事。」

▲ 李施嬅認為張家妍這個角色很好玩。（陳慧安 攝）

看淡批評 努力做好自己

角色對工作認真執着，無疑地與現實中的施嬅也有相似的特質，不過最不同的是「張家妍」直來直往，很易得罪人，而李施嬅做事懂得轉彎，凡事看得開，「以前都會有些事釋放不到，懷疑自己做得不夠好，但張家妍就不會，她是很有信心的人，覺得自己做的事一定是對，所以可以說她是一個完美主義者，但她不懂轉彎；而我不是這樣的人，我個人比較看得開。」

如今懂得看得開，全因過往的經歷有所成長，除了看淡別人批評，更練成強大「心臟」，深明不能討好每一個人，「以前會有很多報道，不只彈你演技差，甚至你的樣子或身材也會被討論。就算有1000個人喜歡你，也一定會有一個人不喜歡你，而那個人不知為何還會很憎你，以前就會很介意，會覺得即使有1000個人讚你，但有一個人不喜歡你，自己個心也會不舒服。 」

「現在會懂得想一些喜歡罵人或者批評人的人，也是自己心裏有結才會去攻擊人，慢慢明白這個道理 ，自己心態也不同了。」施嬅說。

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自我要求高

雖然現在對事看得開，惟施嬅自言仍學習怎樣調節自己心態，不用凡事做到極致，以免影響自己身體：「因為《新聞女王》的新聞稿很難讀，自己中文又不叻，還要學主播腔調，真的不容易，而且，我對自己要求很高，不停練習和背，直至現在也能背到出來，真的很誇張。加上，當時拍攝時間很趕，我在那時候身體的指數爆升，身體變得很瘦，所以我要狂吃東西，全部飯盒也吃清光，之後就變胖了，那時最重約有135磅，有些朋友見到我在入面時肥時瘦。」

從不喜歡爭

劇中分黨分派，自認為「中立派」的施嬅不想捲入這些權力鬥爭，只一心做好自己的工作，不會為「上位」而做自己不喜歡的事。

人生如戲，在這個同樣充滿競爭的「戰場」娛樂圈中，施嬅同樣不喜歡捲入這些鬥爭，並自認個性被動，從不喜歡爭：「我會覺得你喜歡站中間就站中間，你喜歡搶答便你答先，我這麼多年來也是較被動，就如角色一樣不太爭，變相這條路就較漫長。」

▲ 施嬅享受自己的步伐。（陳慧安 攝）

找到適合自己步伐

每個人的步伐不一，施嬅認為現時的步伐最適合自己，「我對自己的演藝生涯也很感恩，因為有很多時候星途未必會不斷上，但我是慢慢地上，我覺得這已經很好，亦是自己想要的東西。」

最重要的是施嬅絕不會與別人比較，亦不覺被動的性格而感到蝕底：「在我發展慢的時候也有很多的原因，不只關別人事，與自己也有關，因為我亦有很多需要改善的地方。我覺得每個人條路也不同，有些人可以一晚成名，不可與別人比較。」

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曾為失落獎項難過 反思自己

入行20年的她，演技早獲觀眾肯定，惜每次仍與視后之位「擦身而過」，有不少人替她不值，對此施嬅直言以前曾有一絲的難過，「當時會覺得《金宵1》之前，已經入行那麼多年，直至離開公司一個獎也沒拿到，會覺得大家也是『親生仔女 』，為何我會這樣？為何沒有人疼錫我？」

隨着時間想法有變，回望過去，施嬅認為這行有很多未知因素，最重要懂得反思自己：「我覺得不關別人鍚不鍚你，其實可能自己也有問題。當我自己覺得有問題的時候，才可以繼續再進步，所以我才會去世界不同地方學戲進修自己的演技。」

她續指絕不會原地踏步，這樣才能走得更遠：「 我現在也會上堂，學習怎樣用聲音﹑身體做戲 ，直到現在我亦是不停想進步，這點也是因為我的經歷和受到的挫折才會變成今日的自己。」

▲ 憑《金宵大廈》在《萬千星輝頒獎典禮2019》獲得「最受歡迎電視女角色」獎項。

擴闊眼界 不應只着眼一點

正正過去的經歷令施嬅成長，她自覺其演藝路十分幸運，更認為這個世界很大，不應只以TVB的視后作着眼點，「我在外國亦拿過獎，也提名過兩次 《亞洲電視大獎最佳女主角》， 我覺得這些是拿過視后的人也未必可以得到，所以是否要執着一個點而評論自己的價值，我覺得不是這樣的。」

「每個人走的路也不同，我覺得這是上天想我可以發挖不同的東西，才令我今時今日有勇氣去闖其它地方。」 施嬅說。

沒有特定要進軍荷里活

勇於跳出自己的「舒適圈」，施嬅更參與不同地方如新加坡﹑加拿大等地的製作，擴闊眼界，她更憑美國微電影《OnceMore》成為雙料影后，闖出自己一片天地，難怪不少人認為其下個目標理應進軍荷里活發展。

惟施嬅指一切順其自然，沒有特別定下一個方向：「 我從來也沒有想過要進軍荷里活或者那一個地方，只要有劇本或者試鏡適合我就去做，不會指自己一定要去荷里活 ，我只想找到好的劇本和好的演員合作，總之任何一個地方，有好的演員和劇本也想參與，這樣周圍走可發挖更多不同的機會。」

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共同為事業拚搏

在事業方面如此拚搏，全因施嬅身邊的另一半車祟健同樣是工作狂，大家均以將工作放在首位，故會互相鼓勵和鞭策：「我們不會為了去旅行而放棄工作，反而會互相協調，大家都會覺得以工作為先，因為眼前的工作機會是當刻才會有，其它事可以其他時間再做，所以這方面大家也很明白和理解。」

▲ 李施嬅（陳慧安 攝）

從另一半身上學懂硬淨

遇到一個適合的另一半，除了作為自己的心靈伙伴，最重要的是在你軟弱甚至遇上迷失的時候，適當地提醒你成為自己的指路名燈，而施嬅便找到這個「對的人」。

去年她自揭患上免疫系統疾病，導致免疫系統攻擊眼睛和甲狀腺，停工近大半年，在這段休養的日子，施嬅透露從另一半身上學懂怎樣變得硬淨，更形容對方是「軍訓型」的人：「他是那種覺得不應為自己找藉口的人，例如你指做Gym腳痛，他會說那麼練上身，總找到地方可以訓練到，不應該抱怨，一定可以找到一個解決方法繼續走。」

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正能量面對

她續指另一半並非沒有柔情的一面：「當你不舒服甚至哭的時候，他也會呵護你和陪伴左右，但他會覺得在心情回復過後，也要想怎樣繼續走你的人生，不可以全日在抱怨，一天也可以，但不能給自己一個月也在頹廢下去。我覺得這也是合理，每一個問題出現，也應該要找一個出路給自己，這樣會正面很多。」

正如劇中她所言，在SNK只有一個張家妍，而這個娛樂圈亦同樣只得一個李施嬅，保持對演戲的初心，為演藝生涯創造更多美好的角色。

服裝： Lane Crawford

髮型： Jay Cheung @ Hola Il Colpo Hair & Pets

場地： Studio Meta

記者:陳曉柔