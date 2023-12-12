林超榮逝世丨資深創作人林超榮離世享年61歲　與屈穎妍育三女每人贈一層物業

▲ 林超榮逝世，享年61歲。

人稱超人著名創作人、影評人林超榮逝世，享年61歲。今日（12月12日），沈西城在個人社交平台公告林超榮死訊，有報道指他患血癌，而他的太太為著名傳媒人屈穎妍，二人育有三個女兒。

林超榮於香港出生，畢業於浸會學院中文系，於1983年開始在報章雜誌以筆名林起瑩寫影評，在1986年加入TVB任職綜藝組編劇。

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留下多項作品

林超榮早年曾任《歡樂今宵》編劇，亦曾負責《香港小姐競選》、《萬千星輝賀台慶》等節目製作，後來過檔亞視，監製及編劇曾志偉與林敏驄演出的《開心主流派》。

同時，他參與創作電影創作，編劇作品包括：《笑聲救地球》、《中環英雄》、《漫畫奇俠》、《明月照尖東》、《歷咕歷咕對對碰》及《醒獅》、《超級女警》、《特異功能猩求人》、《妖魔道》、《老表我來也》、《不扣鈕的女孩》、《人細鬼大之三個hand –up的少年》、《豪情蓋天》、《低俗喜劇》等，此外，曾監製電影《十分鐘情》、執導譚詠麟主演電影《江湖悲劇》。

另外，林超榮為商業電台廣播劇《十八樓C座》、香港電台電視節目《頭條新聞》任編劇，並主持電台節目《開心日報》等。

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贈女兒每人一層物業

林超榮與資深傳媒人屈穎妍婚後育有3名女兒，寵女的他購下3層物業贈給女兒，讓她們每人亦擁有自己的物業，免去後顧之憂。

他曾謂：「我前半生努力賺錢，除了供書教學外，亦為女兒留下物業，盡了責任。三位女兒共有三個物業，身為父親的我都覺得很掂，有物業留給她們。」

他近年為了健康而刻意減肥，無懼減肥之苦，成功減掉20磅。

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