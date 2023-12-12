  • 28°C
香港時間 : 20231212日 (週二) 14:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林超榮逝世丨資深創作人林超榮離世享年61歲　與屈穎妍育三女每人贈一層物業

娛樂 14:02 2023/12/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

林超榮逝世，享年61歲。

人稱超人著名創作人、影評人林超榮逝世，享年61歲。今日（12月12日），沈西城在個人社交平台公告林超榮死訊，有報道指他患血癌，而他的太太為著名傳媒人屈穎妍，二人育有三個女兒。

林超榮於香港出生，畢業於浸會學院中文系，於1983年開始在報章雜誌以筆名林起瑩寫影評，在1986年加入TVB任職綜藝組編劇。

聲夢小花丨詹天文曾為《聲夢傳奇》以極端方式減肥　Windy靠做運動保持最佳狀態

點擊圖片放大
+3
+2

留下多項作品

林超榮早年曾任《歡樂今宵》編劇，亦曾負責《香港小姐競選》、《萬千星輝賀台慶》等節目製作，後來過檔亞視，監製及編劇曾志偉與林敏驄演出的《開心主流派》。

同時，他參與創作電影創作，編劇作品包括：《笑聲救地球》、《中環英雄》、《漫畫奇俠》、《明月照尖東》、《歷咕歷咕對對碰》及《醒獅》、《超級女警》、《特異功能猩求人》、《妖魔道》、《老表我來也》、《不扣鈕的女孩》、《人細鬼大之三個hand –up的少年》、《豪情蓋天》、《低俗喜劇》等，此外，曾監製電影《十分鐘情》、執導譚詠麟主演電影《江湖悲劇》。

另外，林超榮為商業電台廣播劇《十八樓C座》、香港電台電視節目《頭條新聞》任編劇，並主持電台節目《開心日報》等。

明星減肥｜陳嘉佳瘋狂搣脂勁減近一百磅　細細粒旅行期間靠一招減肥

最新影片推介：佘詩曼專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

贈女兒每人一層物業

林超榮與資深傳媒人屈穎妍婚後育有3名女兒，寵女的他購下3層物業贈給女兒，讓她們每人亦擁有自己的物業，免去後顧之憂。

他曾謂：「我前半生努力賺錢，除了供書教學外，亦為女兒留下物業，盡了責任。三位女兒共有三個物業，身為父親的我都覺得很掂，有物業留給她們。」

他近年為了健康而刻意減肥，無懼減肥之苦，成功減掉20磅。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

周海媚被誤傳離世噩耗　疑知情人士透露最新情況
今日 09:44
周海媚被誤傳離世噩耗　疑知情人士透露最新情況
明星減肥｜陳嘉佳瘋狂搣脂勁減近一百磅　細細粒旅行期間靠一招減肥
17:04 2023/12/08
明星減肥｜陳嘉佳瘋狂搣脂勁減近一百磅　細細粒旅行期間靠一招減肥
【TVB高層】曾志偉指有競爭才有進步　躊躇滿志：我最擅長就是打仗【有片】　　
15:15 2021/10/26
【TVB高層】曾志偉指有競爭才有進步　躊躇滿志：我最擅長就是打仗【有片】　　

你可能感興趣

周海媚被誤傳離世噩耗　疑知情人士透露最新情況
今日 09:44
周海媚被誤傳離世噩耗　疑知情人士透露最新情況
明星減肥｜陳嘉佳瘋狂搣脂勁減近一百磅　細細粒旅行期間靠一招減肥
17:04 2023/12/08
明星減肥｜陳嘉佳瘋狂搣脂勁減近一百磅　細細粒旅行期間靠一招減肥
【TVB高層】曾志偉指有競爭才有進步　躊躇滿志：我最擅長就是打仗【有片】　　
15:15 2021/10/26
【TVB高層】曾志偉指有競爭才有進步　躊躇滿志：我最擅長就是打仗【有片】　　
娛樂人物職業 演員 編劇 導演 網絡熱話 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）