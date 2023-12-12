派對打扮｜韓韶禧沈月露肩裝騷青春本錢　周汶錡低胸裙展成熟魅力

▲ 各有各靚！

韓國女神韓韶禧日前來港出席品牌活動，她以一襲黑色露肩短裙外披西裝褸赴會，下身穿透膚黑絲襪，再腳踏亮面高跟鞋，一身全黑打扮既有女人味，又不失型格；同場嘉賓沈月與周汶錡同樣以黑色穿搭現身，各顯美態，反觀張新悅穿上紅裙，萬黑叢中一點紅，成功突圍而出！

韓韶禧身穿小眾品牌GAUGE81的單肩連身裙

韓韶禧來港令粉絲大為興奮，一早已到活動現場支持偶像，由於活動有一部份環節在戶外進行，韓韶禧出場時仿如走紅地毯，她身穿阿姆斯特丹小眾品牌GAUGE81的單肩連身短裙，外披西裝外套，拍照環節時，她才脫下外套，露出裡面的裙子。

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她身穿的「Pila」 迷你連身裙裁自柔軟的彈性平紋布，帶有微亮光澤感的裙身靈活修身，完美展現韓韶禧的纖幼身段，而且女神非常貼地，這款黑裙現時半價出售，只需要港元約$1500！裙子選擇小眾品牌，韓韶禧的高跟鞋也選擇價錢親民的CHARLES & KEITH，亮面設計令整體造型更有層次感，而她穿上透膚黑絲襪，就增添了幾分性感魅力。

沈月與周汶錡不約而同穿上黑色

除了韓國女神以全黑打扮示人外，最美星二代沈月與名模周汶錡不約而同穿上黑色，而沈月與韓韶禧更同樣穿露肩裝，不過她是露肩Jumpsuit，沈月身穿的Jumpsuit採用黑色珠片布料，閃耀動人，與她的閃石耳環相當合襯，褲裝設計為她增添幾分帥氣，但又不失甜美感覺。

周汶錡的低胸黑裙則展現成熟魅力，原本她跟韓韶禧一樣外披黑色西裝外套，但原來內有乾坤，吊帶迷你裙的胸口和大腿位置以薄紗點綴，若隱若現，非常性感！張新悅是她們當中，唯一穿鮮紅色裙亮相的嘉賓，紅色冷裙顏色搶眼，她以過膝黑Boots配搭，再加上一雙黑色皮手套，整體感覺型格時尚，成功搶鏡！

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責任編輯：Kiwi Lee