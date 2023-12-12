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BB改名丨新手媽媽為朱姓兒子改中英文名　網民擔心：大個肯定俾人笑

育兒資訊 17:00 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

新手媽媽為朱姓兒子改中英文名，網民意見兩極。

【改名/BB改名/BB姓名】正所謂「唔怕生壞命，最怕改壞名」，為BB改名大有學問。內地一名媽媽於社交平台「小紅書」發文，表示為兒子取名為「朱古力」，英文名叫「Choco」。不少網民都讚名字可愛，但亦有部分人擔心孩子長大上學時會被嘲笑。

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該名媽媽於「小紅書」發文，「我家寶寶這個名字真甜」，從她分享的出世紙可見，兒子名為「朱古力」,又說其英文名叫「Choco」，意思即為朱古力。

帖文隨即引起熱議，網民對於名字意見兩極，有人擔心孩子長大後會被嘲笑，「有沒有考慮到他變成大叔以後，被叫朱古力，是什麼樣的尷尬境地」、「這個有點太隨意了」、「小朋友不會被嘲笑 等他上了初高中青春期的時候那才是真的社死」。

不過，亦有網民認為名字可愛，大讚家長改得好，「好可愛的名字啊」、「好喜歡這個名字，如果身邊有人叫會加分」、「別聽他們的，自己喜歡就好」、「姓朱本來就不好起名字，這個算不錯的了」。

孩子名為「朱古力」。（「小紅書」圖片）

全港10大最受歡迎中英文名

早前有網民於社交平台分享為子女改名的網站「NAMECHEF」，網站公布了香港今年最熱門的中、英文名排行榜。最受歡迎的男子中文名分別為「梓軒」、「宇軒」、「子謙」、「子朗」及「樂軒」，前5名中有3個都用上「軒」字，可見其大熱程度。

而女子組首5位排名是「凱晴」、「芷晴」、「曉晴」、「子晴」及「曉彤」，「晴」字佔了4個。第2名的「芷晴」，娛圈中有黃日華的女兒黃芷晴及六合彩女神李芷晴，而排第6名的「凱琳」，圈中代表人物亦有陳凱琳，全部都是靚女一族。

除了中文名字之外，最熱門的英文名字都有新排名，最大熱的男、女英文名是「Aiden」、「Lucas」、「Edan」、「Hailey」及「Charlotte」等。現在當紅的MIRROR成員呂爵安，英文名就是「Edan」，另外，不少星二代亦改了大熱的名字，如張栢芝的大兒子亦叫「Lucas」。

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責任編輯：王明芳

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