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令人心痛︱33歲女千里尋親換來冷淡回應　生母拒見生父一個擁抱也不願

家事百科 17:05 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

中國山東一名33歲女孩小趙千里尋親，只換來父親再三的冷淡回應。

千里尋親，未必迎來感動人心的故事，有時更可能是二次傷害。山東一名33歲女孩小趙（化名），從孤兒院被養父母自小養大。長大後，被養父母的鼓勵下她尋找親生父母，一心想看看親生父母過得好不好，怎料只換來了第二次「遺棄」。

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據馬來西亞《中國報》報道，小趙透過公益尋人「大咖」商警官的協助下，千里迢迢由山東來到浙江尋親。團隊先為小趙成功聯繫上生母，在安排見面時聯繫到生父和素未謀面的親姐妺，小趙滿心期待與生父母見面。

表明無意謀取家產

不過前往相約點途中，得知生母和親姐妺臨時失約，只能與父親會面。小趙主動表明自己見面的目的，只想看看親生父母過得好不好，避免親父誤會自己有意謀取家產。

直至小趙與父親見面，只換來父親一句：「知道的，我虧欠你，我也跟她們說了。」小趙表示自己單純想見親生父母，想知道他們過得好不好，並沒有甚麼虧欠，現在見了便再無遺憾。」小趙分享自己家裡過得很好，已為人妻，現在衣食無憂，更提出願意為父親在山東養老，沒想到，爸爸只簡略回應：「我也是這樣的感受，good for you！很欣慰！」女兒熱切的期待，只換來父親再三的冷淡回應。

網民：感恩遇上養父母

小趙發現原來尋親相聚只是一廂情願，她再次感受到被遺棄的落寞，不禁痛哭。團隊把尋親的過程一一記錄並上載到各大平台，瞬間吸引大批網民熱議和留言安慰：「沒事！妳並不枉費此行，反而妳現在心中應該更多的是滿滿的幸福感，應該感謝他們把妳拋棄，讓妳遇見了這麼好的養父養母，養育了妳有顆懂得感恩的心！」更多網民留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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