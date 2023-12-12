學霸育成︱女學霸16歲考入牛津數學系　虎媽靠一招助女兒英語進步神速

▲ 有其母必有其女，朱朱的媽媽也是15歲就讀大學。

【學霸/牛津大學/海外升學/英國/】現正在牛津大學攻讀博士的內地女生朱雯琪(朱朱)在網上掀起熱話，因為她16歲就被牛津大學取錄入讀數學系，堪稱天才型學霸，關鍵之處是其母親的培養教育方式及獨特的學英語方法，令到朱朱的英文進步神速。

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朱朱的母親也是15歲就讀大學，屬於「天才少女」的類型，曾經是中國科技大學少年班的一員，而父親則是人工智能博士，所以朱朱從小在的學術氛圍濃厚的家庭中長大，在10歲那年，朱朱因被校園欺凌及身體原因而經常缺課，母親索性幫她退學及當起女兒的家教。

▲ 20歲進入摩根大通。微博圖片

在虎媽的鞭策下，用了短短2年時間就讀完了6年的課程，朱朱再重投校園進入了深圳國際交流學院就讀，12歲考上了高中，16歲就考上了牛津數學系，20歲那年本科畢業後，進入投行摩根大通工作，之後再跳槽到高盛，年薪逾百萬，2020年，朱朱再回到牛津大學讀數學建模與科學計算專業碩士，以第一名畢業後，拿到2個牛津獎學金後，現在繼續攻讀博士。

讀英文原著學英語

朱朱回想起媽媽的教育方法，「她會拿著秒錶算我做題目的時間，制定計劃，指定老師，跳脫大綱地來教我。拿學英文做比方，她教的不是學文法，背單字，而是直接讀英文原著的文學作品，培養思辯和獨立思考的能力。」她更以傳統教育理念的顛覆者來稱呼媽媽，現在在英國生活的朱朱除了讀書外，更會打高爾夫球、化妝、做運動扮靚，時間管理得非常妥當，更經營起網紅事業。

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責任編輯：王明芳