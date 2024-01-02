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教師嘉許︱關愛學生30載獲頒教師獎　明道小學老師：對學生唔好日哦夜哦

中小學 15:32 2024/01/02

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周雪熙老師在港澳信義會明道小學任教接近30年。

以「24小時On Call」來形容她是最貼切不過，周雪熙老師在港澳信義會明道小學任教接近30年，在學生眼中是一位「可以隨時搵到」的老師。雖然執教鞭多年，但周雪熙老師心中那團火未有減退，每天堅持用心關愛學生，甚至見證不少舊生結婚生子，她更屢次獲得教師嘉許獎。她認為，與學生保持良好關係最重要是「先陪他們開心，唔好日哦夜哦」。

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位於將軍澳調景嶺的港澳信義會明道小學（下稱：明道小學），是一間津貼小學，主要培育學生德、智、體、群、美及靈育的發展，上學年接近所有小六學生獲派首三志願中學，包括協恩中學、聖馬可中學、迦密主恩中學，升中派位成績理想。

明道小學前身為港澳信義會小學下午校，2001年由坑口遷到現址彩明苑。周雪熙老師早於1995年當時仍在舊校已入職，「最初任教中、英文科及當一年級的班主任，五年後升為學位教師，同時兼任英文科科主任」。身兼行政工作令她忙上加忙，她卻仍然抱住當初手執教鞭的初心，她認為與學生溝通交流，關心學生的需要，比行政工作更為重要，因此2006年她甘願自降身價，轉回文憑教師的職位。

身形嬌小的周老師，看上去感覺年輕有活力，走在學生群當中沒有違和感，

跟學生溝通先要陪佢哋開心，開心完再提點，唔好日哦夜哦。

明道小學一直支持老師關愛關心學生，她要求只出任五、六年級的班主任，學校亦非常配合，「因為他們面對升中及青春期的轉變，需要更多的注意及照顧，當然付出的精神亦是正比」。

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見證舊生結婚生子

她不著重教學的報酬，反而享受跟學生打成一片、了解他們內心所需的時光，現時她每天都與舊生聯絡，「最耐的學生由88年保持至今」，多年來曾見證他們婚禮、生子，每逢生日節慶均有聚會， 關係十分密切。

說到最難忘，她說已是20多年前的事，一名患有血癌的小一學生，她每兩天就會到醫生探望對方，當時的兒童癌病基金送予他一個願望，「沒想到他要求帶我及他媽媽，乘坐直昇機在維港上空環繞一周」，縱使現時雙方已沒有聯絡，只知道對方健在，但此事一直留在她的心底。

訪問當天，周老師總是帶著笑容可掬的臉孔，迎接學生們的到來，或者就是她獨有的親和力，深受不少學生愛戴，與舊生更保持亦師亦朋友關係。周老師憶述，有位舊生10年前到美國定居，但他們的關係猶如親人，舊生在美國畢業時更邀請她出席參加，而她當時送贈的禮物，現時仍珍而重之收藏。

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昔日學生抗壓力較高

春風化雨30載，見證著教育界的變遷，「昔日的家長對學校的信任度較高，願意接納和順服，近年的較為積極主動表達意見，每年開學前老師會向他們，提及有關的教學方向，希望與他們並肩前行」。她笑稱，學生亦有不同，「以前的學生抗壓力較高，每天十份功課都毫無怨言，相反現時有家長反映，子女的功課太多會發惡夢」。

作為教育工作者需要因時制宜，聆聽各方聲音而作出調適，同時要有一顆容納百川的廣大胸懷，接受任何的失敗、挫折、批評，或許是她不斷自我完善，對工作仍充滿幹勁熱誠，讓她今年第5度獲敬師運動委員會頒發表揚狀，嘉許她卓越的教學表現及對學生的真心關顧。

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記者：李盛芝

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