  • 26°C
香港時間 : 20231212日 (週二) 17:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王馨平湯寶如鍾舒祺羅凱鈴推爵士樂專輯　Linda笑言拒與湯記合體

娛樂 15:02 2023/12/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

（左起）監製Patrick Chu、湯寶如、鍾舒祺。

著名音樂人Patrick Chu最近邀請到4位樂壇歌姬合作，包括：王馨平（Linda）、湯寶如、鍾舒祺（Sukie）、羅凱鈴（Judas），他們合力推出爵士專輯《LOVE》，重新演繹十首經典歌曲，為歌迷炮製聖誕驚喜。

日前（12月6日）唱片公司舉行發布會，幾位主創親自現身，與一眾樂迷試聽專輯，並分享今次錄音感受。首次推出爵士樂大碟的4位歌姬，均形容今次合作充滿新鮮感，更希望聯手開演唱會，台上親身演繹歌曲一次給歌迷。

發布會當天，湯記、Sukie、Judas及監製Patrick都有現身，王馨平惜身在日本未能出席，另外香港唱片商會會長Andy Lam，及一眾行內音樂人都有撐場支持，現場當然不少得歌迷們，他們都專程捧場，把握機會向偶像索取簽名及合照，試聽後亦讚歎專輯音色，及幾位歌者演繹相當出色搶耳。

4人難得集合作，湯寶如表示：「我希望樂迷能夠看到我們另外一面，我們除唱流行曲之外，其他種類的歌我們也勇於嘗試。這個機會很捧。希望在未來帶更多不同的嘗試給樂迷。」

（左起）羅凱鈴、監製Patrick Chu、湯寶如、鍾舒祺。

此外，她們都同聲希望將專輯搬到舞台，又分享若有機會舉行音樂會，希望跟誰搭檔合唱。Linda跟湯記份屬好友，默契自然十足，但兩人就笑指要另覓新拍檔，Linda：「我和湯記以前是同一間唱片公司，合作過多次，我都會想有點新嘗試，如果和鍾舒淇，Judas能合唱新歌，相信都會有新火花。」

至於湯記就點名想邀請一名男歌手合唱：「我想揀蘇永康，他的低音他的聲線。很磁性，我相信大家亦都有聽過他的作品。他亦曾經唱過一些爵士樂。」Judas以「期待到極點」形容演唱會來臨，更想好屆時表演的歌曲：「我想跟Sukie合唱，而心內想選的歌曲是岑寧兒與林二汶合唱的《銀髮白》。」

監製Patrick曾一手打造胡琳所有音樂專輯，今次就再邀4位歌手炮製另一力作，並在發布會上率先分享大碟內的歌曲。對於首次合作的Linda，Patrick讚賞對方演唱的《但願人長久》歌聲純美自然，細聽之下有絲絲含蓄的柔情。

湯寶如

至於湯記，第一次唱Jazz就向高難度挑戰，選唱爵士版的《李香蘭》，監製讚歎湯記演繹打入聽者心坎。而Sukie今次就翻唱50年代經典老歌《恨不相逢未嫁時》，在大提琴、二胡等樂器交織之下，歌曲的音色和音質非常令人驚喜。另外，Judas就被讚聲音有穿透力，咬字相當清晰，重新翻唱《愛的呼喚》彰顯其紮實唱功。

4位歌姬一直演唱流行曲為主，今次首度灌錄爵士樂專輯，不約而同覺得非常大挑戰，王馨平稱：「爵士音樂和流行音樂有好大的不同，我們歌者唱歌時，拍子節奏以及感情的抒發，都和唱普通流行音樂不同，這對我是一個挑戰。」

最新影片推介：佘詩曼專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

至於湯寶如表示：「Jazz的演繹上，歌曲的編曲對我來說很重要，會直接影響唱歌我嘅感覺和感情。」

而Judas稱：「對比唱流行曲的對待和處理歌曲的心情很不同，既要細膩但又要自然，需小心處理，但又不要過於謹慎，需要拿捏得恰到好處才能好好發揮，實在是令我難忘。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
22:45 2023/09/18
【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
叱咤樂壇流行榜2023丨79歲尹光對獎項隨緣自揭有投票　張敬軒：幫您整埋條競選絲帶
11:39 2023/11/30
叱咤樂壇流行榜2023丨79歲尹光對獎項隨緣自揭有投票　張敬軒：幫您整埋條競選絲帶
【企好】黃偉文贈詞盼要挺直腰骨　Gin Lee曾被冷待信有日可企C位
13:45 2023/08/10
【企好】黃偉文贈詞盼要挺直腰骨　Gin Lee曾被冷待信有日可企C位

你可能感興趣

【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
22:45 2023/09/18
【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
叱咤樂壇流行榜2023丨79歲尹光對獎項隨緣自揭有投票　張敬軒：幫您整埋條競選絲帶
11:39 2023/11/30
叱咤樂壇流行榜2023丨79歲尹光對獎項隨緣自揭有投票　張敬軒：幫您整埋條競選絲帶
【企好】黃偉文贈詞盼要挺直腰骨　Gin Lee曾被冷待信有日可企C位
13:45 2023/08/10
【企好】黃偉文贈詞盼要挺直腰骨　Gin Lee曾被冷待信有日可企C位
羅凱鈴 歌手 王馨平

最高瀏覽

內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）