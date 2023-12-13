親子好去處︱12月份全港12個消防嘉年華　免費玩充氣彈床+攤位遊戲+救援示範

【親子好去處/親子活動/消防嘉年華/免費活動】消防局每次舉行的活動都大受小朋友歡迎，今個12月，消防局更推出了12個消防活動，遍布全港九新界，活動內容除了可以參觀消防局外，還有滅火機械人展示、滅火及救援操練示範等，同場亦會有攤位遊戲，是小朋友去遊玩的好地方！以下為大家整理了各個消防局的活動詳情！

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消防局每個月都會舉行消防活動，宣傳防火意識的同時，小朋友亦可以體驗到消防員的工作。今個月，消防局將舉辦12個免費嘉年華活動，大部份都可以即日參加，大部分無需門票入場，大家記得mark實時間！

▲ 小朋友可以親身體驗消防員工作。（香港消防處Facebook）

1. 觀塘區防火與應急處理宣傳巡遊暨嘉年華

今次觀塘防火與應急處理宣傳巡遊暨嘉年華的活動比較多元化，除了有消防安全展覽外，還有充氣彈床、滅火機械人展示、防火劇場等共11項活動！同日亦會有宣傳車巡遊，大家不要錯過！

日期：12月16日（星期六）

時間：11:00 - 17:00（開幕典禮於11:30舉行）

地點：觀塘康寧道遊樂場

查詢：2349 6169/2793 2927

▲ 觀塘區消防嘉年華將於12月16日舉行。（官方圖片）

2. 冬季防火活動巡禮2023暨沙田消防局及救護站開放日

沙田消防局除了有消防操練示範和攤位遊戲外，還有滅火機械人展示、火警調查犬表演，以及消防及救護車與工具展覽等，更有免費爆谷及棉花糖食！

日期：12月17日（星期日）

時間：10:00 - 17:30（開幕典禮於11:00舉行）

地點：沙田消防局及救護站

查詢：2633 6504

▲ 沙田消防局開放日有免費爆谷及棉花糖！（官方圖片）

3. 屯門區防火安全同樂日暨健康安全社區展覽

屯門區的開放日將會有醒獅表演、無人機展覽、消防及救護車輛工具展覽等，而小朋友更可以穿上兒童消防服打卡留念。

屯門區防火安全同樂日暨健康安全社區展覽

日期： 12月17日（星期日）

時間：16:00 - 16:30

地點：屯門文娛廣場

4. 元朗區防火安全嘉年華暨頒獎典禮

元朗區嘉年華設有旗幟展示儀式、救護訓練個案示範、消防及救護車與裝備展覽、公路意外拯救示範、攤位遊戲、大型充氣滑梯、兒童消防服拍照及消防操練示範等活動。

元朗區防火安全嘉年華暨頒獎典禮

日期：12月17日（星期日）

時間：13:00 - 17:00

地點：元朗安興遊樂場

查詢：3188 2279

▲ 元朗嘉年華有大型充氣滑梯供兒童穿梭玩樂。（官方圖片）

5.葵青區防火嘉年華2023暨青衣消防局開放日

葵青區防火嘉年華將會分為上午及下午兩個時段，而活動內容包括消防救援演練示範、火警調查犬示範、消防及救護車輛及工具介紹及攤位遊戲等。

日期：12月17日（星期日）

時間：活動分為兩個時段進行：

A. 10:30 - 13:30

B. 14:00 - 17:00

地點：青衣消防局

查詢：2494 4542

▲ 葵青區防火嘉年華將會分為上午及下午兩個時段。（官方圖片）

6. 中西區消防安全嘉年華暨上環消防局開放日

中西區消防嘉年華的活動包括攤位遊戲、滅火及救援操練示範、滅火輪展覽、消防及救護車輛展覽及防火安全展覽等。

日期：12月17日（星期日）

時間：10:00 - 16:00

地點：上環消防局

查詢：2559 2410

▲ 中西區消防嘉年華將會有滅火輪展覽、攤位遊戲等的活動。（官方圖片）

7. 南區防火安全嘉年華暨薄扶林消防局及救護站開放日

南區賀國慶防火安全嘉年華和薄扶林消防局開放日需憑票入場，門票會在22日和23日派發，且每人限取4張，大家記得留意派發時間和地方，切勿錯過！

日期：12月30日（星期六）

時間：活動分為兩個時段進行，憑票可於指定時段入場：

A. 10:00 - 13:00

B. 13:30 - 16:30

地點：薄扶林消防局及救護站

門票派發詳情

日期：12月22日（星期五）

時間：09:00

地點：南區民政諮詢中心

日期：12月23日（星期六）

時間：10:00

地點：薄扶林消防局及鴨脷洲消防局

*每人限取4張門票，數量有限，派完即止。（3歲或以下嬰幼兒無需門票）

▲ 南區賀國慶防火安全嘉年華和薄扶林消防局開放日需憑票入場，大家要留意返門票派發日期。（官方圖片）

8. 荃灣區防火嘉年華

荃灣區的嘉年華活動有充氣彈床、綜合表演、攤位遊戲、小食攤位、消防車輛展覽、滅火機械人展示等。毋須門票入場，但攤位遊戲券將於現場派發。

日期：12月23日（星期六）

時間：13:00 - 17:00

地點：荃灣沙咀道遊樂場

查詢：3515 5654

▲ 荃灣區嘉年華活動有充氣彈床，小朋友可以邊玩邊認識消防知識。（官方圖片）

9. 大埔區防火安全嘉年華暨大埔消防局及救護站開放日

大埔區開放日有消防操練示範、消防車輛及工具展覽、兒童消防服拍照及攤位遊戲等。

日期：12月23日（星期六）

時間：11:00 - 16:00

地點：大埔消防局及救護站（大埔汀角路3號）

查詢：2654 1432

▲ 大埔區消防開放日亦會有攤位遊戲！（官方圖片）

10.黃大仙消防局開放日暨防火嘉年華

黃大仙消防局開放日的活動包括有消防操練示範、消防車輛及工具展覽、攤位遊戲及綜合表演等。

日期：12月23日（星期六）

時間：12:30 - 17:30

地點：黃大仙消防局

查詢：3143 1143

▲ 黃大仙消防局開放日暨防火嘉年華會在12月23日舉行。（官方圖片）

11. 離島社區備災防火嘉年華

離島區的嘉年華活動包括搜救犬救援示範、滅火輪參觀、消防車輛及工具展覽、攤位遊戲、災難應變救援隊救援示範、玩具救護車拍照、兒童消防服拍照、心肺復甦法體驗示範、操作喉筆體驗及綜合表演等。

日期：12月30日（星期六）

時間：14:00 - 18:00

地點：東涌東海濱長廊

▲ 離島區消防嘉年華會有搜救犬救援示範、滅火輪參觀等活動。（官方圖片）

12. 深水埗區防火嘉年華暨長沙灣消防局及救護站開放日

深水埗區防火嘉年華和長沙灣消防局開放日將會分為兩個開放時段，分別是深水埗區防火嘉年華將會在下午1時30分開始，而長沙灣消防局開放日則會在下午3時開始。活動內容包括消防操練示範、消防車輛及工具展覽、兒童充氣彈床、攤位遊戲、特色攤位、小食攤位及兒童消防服拍照等。毋須門票入場，但攤位遊戲券將於現場派發。

日期：12月31日（星期日）

時間：A. 13:30 - 17:00（地點：長沙灣遊樂場）（開幕典禮於下午1時30分舉行）

B. 15:00 - 17:00（地點：長沙灣消防局及救護站）

查詢：2150 8175

▲ 深水埗區防火嘉年華暨長沙灣消防局及救護站開放日將於12月31日舉行，並會分為兩個時段開放。（官方圖片）

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責任編輯：王明芳