樂齡科技支援照顧者　衣、食、住、行切入助居家安老

為應對人口老化問題，近年政府積極促進樂齡科技在香港的普及應用。為讓更多人深入了解各種創新的樂齡科技產品和方案，早前香港特別行政區政府和香港社會服務聯會（社聯）聯合主辦，香港科技園公司協辦一連4日的「樂齡科技博覽暨高峰會（GIES）」，並請到逾200個參展單位參與。入場人士更可近距離親身體驗各種創新科技用品，進一步了解和獲得樂齡科技的最新資訊、應用以及趨勢，協助照顧者和被照顧者解決生活上遇到的困難和疑問。

照顧者這個議題牽涉來自社會上各階層的人士，任何人都有可能成為照顧者，而這亦標示若社會上不同的持份者，尤其企業及機構，除了分享照顧者資訊外，若能將科技融入其業務或產品上，讓樂齡人士及其照顧者普及使用，實有助社會舒緩照顧者的壓力。



4大主題館 逾800款創新科技及方案



今年已經踏入第七年的「樂齡科技博覽暨高峰會2023」，帶來近800款來自中國內地、香港及海外的產品，種類由出行輔助器具、跌倒偵測、防跌裝置、健康監測裝置及系統以至遙距醫療系統及康復器材等一應俱全，當中有不少新產品更是特別針對日常生活如衣、食、住、行等不同方面的需要而設計，參加者可以在專人介紹和講解下親身體驗各種產品。

場內設有4大特色主題館，分別是「智慧健康老齡化」、「遠程復康訓練平台」、「樂齡科技平台—應用評估體驗館」以及「照護食展覽館」。今年更特設「互動體驗區」，讓觀眾可以透過虛擬實境VR，感受認知障礙症、精神健康和眼疾等模擬狀況，從第一視角了解患者的日常生活，從而減少對這些疾病的誤解。

遠程復康訓練平台系統可以從遠程復康訓練設備獲取數據，並為不同的遠程復康訓練方案提供一個整合平台。平台將整合不同類型的生命體徵監測設備，方便治療師為用戶提供更全面的評估和監測。用戶則不再受地域限制，可以獲得遠程護理服務，比面對面的護理服務更易於安排。

衣：保暖及內外兼備的保護



衣服除了要穿得暖，舒適感與外觀對長者來說亦同樣重要。隨着科技的發展，新型物料的研發，衣物更可添加多項功能，譬如是抗菌、促進血液循環等，均為長者提供更好的保護。

在保暖方面，由香港發明、設計以及製造的「暖之織」在產品鍍上純銀的導電紗綫以及可持續材料，從而製成柔軟、靈活的布料電路，只要接駁上行動電源，便能透過電阻加熱升溫。產品同時運用3D針織工藝，織製出來的成品兼具輕便、舒適和美觀。用家可透過手機應用程式調校使用時限和5種不同溫度，還有個人恆溫設定，安全又環保，最適合老人家使用。拆除接線後，即可清洗或進行蒸氣消毒，方便又衛生。該設計更獲得60多個國際獎項包括紅點獎（德國紅點設計獎是現時全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一）。

透過科技衣物能夠促進新陳代謝，從而改善長者的健康狀況。香港理工大學研發的遠紅外功能性紡織物，改良了業界在製作編織保溫衣物時添加遠紅外線陶瓷粉末的做法，把人造纖維橫切面從常見的圓形結構修改成三角形結構，不含化學物質之餘，更提升了纖維吸收和放射遠紅外線的能力，該物料提供較佳的保溫功能外，還可以有助促進血液循環和新陳代謝，提供長效保溫作用。

香港理工大學亦研發「殼聚糖纖維混紡抗菌紡織品」，物料採用萃取自蝦蟹殼的「殼聚糖」。殼聚糖具有優良的抗菌和抗微生物特性，混入棉質製成的紗線，不單具備舒適度，更具備抗菌效能，作為功能性內衣原料則可以為皮膚敏感的長者提供最舒適的保護。

食：照護食的標準化及面向性



在「樂齡科技博覽暨高峰會2023」中就設有「照護食展覽館」，是特別為一眾有吞嚥困難的人士或照顧者而設的資訊教育平台。館內設有不同的資訊站如「照護食體驗及教育站」，讓公眾人士透過參與「照護食之旅」，了解和認識吞嚥困難及照護食的相關知識。展館還邀請了香港大學吞嚥研究所、社會企業等，透過互動遊戲、烹飪示範、「照護食」試食、吞嚥復康訓練等不同的具趣味方式，讓大眾對「照護食」和「吞嚥困難」有更深刻的體會。

社聯聯同香港中文大學食品研究中心及香港大學吞嚥研究所，以「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）為基礎，配合科學化的數據及本地適用的詞彙描述，附加本地照護食食物及菜式的烹調方法，制定一套統一、清晰及本地化的照護食標準指引予各界參考。

本指引可為照護食使用者、照顧者、治療師、院舍、食品生產商等不同界別的人士，在製作及購買照護食產品時提供參考依據。在照顧層面，指引讓使用者和照顧者可以掌握具體及實用資訊，有助選購合適的照護食產品，改善及配合復康情況。在服務層面，食品生產商可視指引為參考藍本，藉以制定標準化的照護食產品，從而拓展現有市場，增加供應。

除了展覽館的體驗，場內更有首間大型連鎖快餐店品牌為吞嚥困難的人士推出原汁原味的「快活回味軟餐」，讓吞嚥困難的人士能夠透過大眾化的軟餐回味更多食物的滋味，從而提高進食的質素，重拾進食的樂趣。

住：提升家居安全 及時通報家人應對意外



居家安全對長者來說非常重要，當照顧者不在身邊的時候，長者若不慎在家中跌倒，往往會對其身體造成重大的傷害。防跌偵測、通報系統與及無障礙家具用品，都可以讓長者的家人或朋友在意外發生時第一時間作出應變，減低因家居意外帶來的生命威脅。

為了照顧行動不便的長者，無障礙家具可以讓他們在家也有輕鬆方便的生活。無障礙家具的外型跟一般傢俬無異，但卻具備不同的特別功能，例如可作360度旋轉的餐椅，當長者離開餐桌時，可以無需拉開椅子，只需把椅子旋轉直至離開餐桌便可，輕鬆又安全。而且椅子設計比一般椅子矮，方便長者使用。

至於浴室方面，長者很容易會因為地面濕滑而跌倒，為免意外發生，照顧者可以在淋浴間加裝一些無障礙用品，如可折疊沐浴座椅。折疊式設計座椅由防滑的鋁製物料製造，配合其不鏽鋼內部結構，可以安裝在淋浴間的牆壁上，既省位又穩固。

另外，在院舍或醫院等地的洗手間，即使有無障礙設備輔助，體弱的長者也有跌倒風險。人工智能跌倒光學偵測雷達採用無鏡頭設計，以TOF雷達配合AI智能分析進行偵測。AI智能會分析使用者的姿勢，當使用者不慎在洗手間跌倒時，系統就會即時發出警報，然後透過管理系統作出通報。無鏡頭設計可以確保私隱得到保護，最適合安裝於院舍及醫院洗手間。

出行與陪伴：應用科技 支撐身心健康



居家安老並不代表足不出戶，科技的發展能夠讓長者的身心都得到依靠，即使他們「出外」，依然能夠做到與其同行。

不少長者外出時也會用手杖來幫助出行。由本地自家研發的智能手杖「優杖」，其專利跌倒偵測功能，能在用家跌倒時偵測出意外狀況，然後自動協助用家聯絡預設的聯絡人。若用家不幸走失，家人更可透過手機應用程式尋找走失的用家。智能手杖更同時具有照明、暖手等功能，有效協助用家應對不同的情況。

長者閒時可能也會獨自外出，為他們配備擁有GPS定位及跌倒警報器A3的手錶，在遇到意外時，長者只需按SOS鍵，即可透過電話應用程式作出跌倒求救警報並通知家人。警報器同時具備歷史軌跡功能，可以查閱用家的出行情況。電子圍欄功能則可以在用家進出安全範圍時通知家人。手錶更有免費語音通話功能，可直接免費打出及接聽電話，亦可透過事項提醒功能，提示各種日常所需，例如按時服藥或定期覆診。

認知障礙症患者經常會出現心情憂鬱、情緒不穩的情況。國外有研究發現，透過娃娃療法，可以帶來移情作用，有助安撫情緒和焦躁等效果。日本哭笑BB仔無論外型或重量都跟初生嬰兒一樣，只要摸摸手仔就會發出哭聲，摸摸腳仔就會發出笑聲，透過互動的方式，讓患者可以重拾日常生活依歸和寄托。

後記



過去十年，全球科技發展迅速，人工智能（AI）的技術更迎來了發展熱潮，AI技術的注入，讓樂齡科技的光譜變得更闊更廣。除輔助性和便利長者的技術支援了相對體弱的長者外，發展智慧城市（Smart City）亦是大勢所趨，其泛指是運用數據、通訊及科技，去應對城市需要，不論是長者、照顧者、甚至社會上的每一個人都能受惠。近年已愈來愈多企業善用新技術或科技，配合業務特性回應社會需要，例如巴士公司在旗下的大型巴士站加插GPS定位裝置，協助尋找認知障礙症長者，亦有大型連鎖快餐店研發軟餐，幫助有吞嚥困難的人士及其照顧者，這些舉措都是有助推動社會可持續發展的重要一環。

（特約）