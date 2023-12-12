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2023聖誕節｜APITA+UNY推多重優惠　期間限定《SPY×FAMILY》精品登場

休閒消費 15:47 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

期間限定《SPY×FAMILY》精品登場

APITA、UNY聖誕將推出全新一站式「食、買、玩」驚喜優惠，更特設期間限定《SPY×FAMILY》及Soap Studio專區，推出多款最新如安妮亞可愛商品及迪士尼獨家聯乘系列商品等，陪大家共度玩味聖誕！

當中「識飲識食」系列，包括95折預訂聖誕派對美食及禮籃，低至2折獨家換購意大利Ballarini鍋具。

同場並有有不同聖誕大餐食材及佳釀精選，包括法國火雞、澳洲穀飼牛扒、NIKKA余市威士忌/竹鶴純麥芽威士忌，啱晒一班想飲飽食醉嘅朋友！並特設日本Morozoff巧克力零食品牌期間限定專櫃，想哄女友就啱晒！

而「買定嚟玩」系列 ，有SPY×FAMILY、Soap Studio期間限定店推出人氣商品，APITA跟大熱動漫《SPY×FAMILY》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》合作，推出多款最新人氣商品同打卡位。

「玩住過聖誕」系列 ，有輕鬆小熊別注聯乘旅行精品，包括Cute爆輕鬆小熊行李箱、收納袋、行李牌，CU APP會員獨享。

CU APP會員獨享「聖誕狂賞FUN 3X積分賞」，APITA及UNY特別為CU APP會員送上專屬聖誕心意，只要購買指定金額，就有機會賺取總共3倍積分！

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