【打擊騙案】警方打擊詐騙及洗黑錢拘137人　逾百宗案件涉款1.05億元

▲ 警方公布上月起展開的打擊詐騙案及洗黑錢罪行「怒浪」行動成果，圖右為元朗警區刑事部總督察袁皓霆。（曾秋文攝）

警方打擊詐騙案及洗黑錢罪行，元朗警區刑事部總督察袁皓霆今日（12日）表示，在11月20日至12月11日展開代號「怒浪」行動，在全港拘捕137人，包括109男28女，年齡介乎18至72歲，大部份是傀儡戶口持有人，被捕人士當中大部份為本地人，報稱職業包括無業、保安、地盤工人及家庭主婦等，警方並檢獲大量手提電話、銀行卡、銀行文件及現金等。

最新影片推介

行動中合共偵破101宗案件，受害人年齡介乎18至83歲，總損失金額達1.05億元，警方同時凍結460萬元懷疑犯罪得益。

此外，警方亦搗破1個洗黑錢集團，在11月28日至12月7日拘捕6男1女，年齡介乎22至31歲，當中2人已被暫控1項串謀洗黑錢罪，案件押後於2024年2月22日再訊。

▲ 警方公布上月起展開的打擊詐騙案及洗黑錢罪行「怒浪」行動成果。（曾秋文攝）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文