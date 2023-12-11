鄭中基演唱會丨Ronald明年農曆新年開騷　準備派6位數字利是：最緊要開開心心

▲ 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》發布會

鄭中基（Ronald）今日（12月11日）現身啟德AIRSIDE出席《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》發布會，這次也是他的機動娛樂主辦的首個紅館演唱會，香港站定於明年2月13日起舉行。

所以Ronald今次集是次演唱會主辦、監製、宣傳、投資者、表演者於一身。機動兵工廠6個仔女，阿杰和Edwin擔當主持，超酸、米奇、何求同Wade 更變身暴龍跳舞祝賀大佬鄭中基的演唱會大賣。

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▲ 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》發布會

農曆新年開騷

由2017年的《Play It Again》、2019 年《One More Time》到今次2024年《Fragments Of Wonder》近幾次紅館演唱會都是在農曆新年， Ronald表示很多人都問是否刻意安排，說：「真係好多人都咁講！但唔係啦，只係咁啱紅館批出呢個期，我哋嗰陣時個個月都入紙申請，入咗9個月，咁啱就批呢個期！新年開show當然開心，大家唔好再叫我唱《青春豆》就好！哈哈！」

而新年當然就係逗利是，Ronald笑言：「每次新年開show除咗逗利是，自己都要派利是，開演唱會的話，利是預咗派6位數字，最緊要開開心心！」

今年除是農曆新年開騷，還遇上情人節，在這些既歡喜又甜蜜特別日子，歌單或者設計上會否有特別安排？Ronald直言：「有睇澳門場嘅都知歌單有4 part，今次返到香港紅館就加到5 part！至於情人節都會有特別安排，但依家就唔透露住，到時大家就知！」

▲ 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》發布會

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》

13/2（星期二、年初四）

14/2（星期三、年初五）

16/2（星期五、年初七）

17/2（星期六、年初八）

演出時間：8:15PM

地點：紅磡香港體育館

票價：HKD$988, $688, $488

主辦：機動娛樂、光尚娛樂、森立演藝

優先訂購：Citibank

優先購票日期 : 2023年12月12日至12月13日

2023年12月21日於城市電腦售票網正式公開發售