  • 26°C
香港時間 : 20231212日 (週二) 17:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭中基演唱會丨Ronald明年農曆新年開騷　準備派6位數字利是：最緊要開開心心

娛樂 18:02 2023/12/11

分享：

分享：

熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》發布會

鄭中基（Ronald）今日（12月11日）現身啟德AIRSIDE出席《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》發布會，這次也是他的機動娛樂主辦的首個紅館演唱會，香港站定於明年2月13日起舉行。

所以Ronald今次集是次演唱會主辦、監製、宣傳、投資者、表演者於一身。機動兵工廠6個仔女，阿杰和Edwin擔當主持，超酸、米奇、何求同Wade 更變身暴龍跳舞祝賀大佬鄭中基的演唱會大賣。

【機動兵工廠】吳君如莊文強任決賽評審　阿杰獲頒最佳員工簽約跟廠長搵食

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》發布會

農曆新年開騷

由2017年的《Play It Again》、2019 年《One More Time》到今次2024年《Fragments Of Wonder》近幾次紅館演唱會都是在農曆新年， Ronald表示很多人都問是否刻意安排，說：「真係好多人都咁講！但唔係啦，只係咁啱紅館批出呢個期，我哋嗰陣時個個月都入紙申請，入咗9個月，咁啱就批呢個期！新年開show當然開心，大家唔好再叫我唱《青春豆》就好！哈哈！」

而新年當然就係逗利是，Ronald笑言：「每次新年開show除咗逗利是，自己都要派利是，開演唱會的話，利是預咗派6位數字，最緊要開開心心！」

今年除是農曆新年開騷，還遇上情人節，在這些既歡喜又甜蜜特別日子，歌單或者設計上會否有特別安排？Ronald直言：「有睇澳門場嘅都知歌單有4 part，今次返到香港紅館就加到5 part！至於情人節都會有特別安排，但依家就唔透露住，到時大家就知！」

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》發布會

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》
13/2（星期二、年初四）
14/2（星期三、年初五）
16/2（星期五、年初七）
17/2（星期六、年初八）
演出時間：8:15PM
地點：紅磡香港體育館 
票價：HKD$988, $688, $488
主辦：機動娛樂、光尚娛樂、森立演藝
優先訂購：Citibank
優先購票日期 : 2023年12月12日至12月13日
2023年12月21日於城市電腦售票網正式公開發售

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

年少日記｜鄭中基追打黃梓樂心痛狂道歉　睇好10歲Sean奪金馬男配角
16:15 2023/11/03
年少日記｜鄭中基追打黃梓樂心痛狂道歉　睇好10歲Sean奪金馬男配角
【死屍死時四十四】呂爵安坦言樓價太貴　鄭中基為Edan獻理財大計【有片】
20:00 2023/03/23
【死屍死時四十四】呂爵安坦言樓價太貴　鄭中基為Edan獻理財大計【有片】
【抗癌小鬥士】鄭中基義助血癌男童圓音樂夢 10歲癌童迷上打鼓擊出正能量
18:05 2023/07/31
【抗癌小鬥士】鄭中基義助血癌男童圓音樂夢 10歲癌童迷上打鼓擊出正能量

你可能感興趣

年少日記｜鄭中基追打黃梓樂心痛狂道歉　睇好10歲Sean奪金馬男配角
16:15 2023/11/03
年少日記｜鄭中基追打黃梓樂心痛狂道歉　睇好10歲Sean奪金馬男配角
【死屍死時四十四】呂爵安坦言樓價太貴　鄭中基為Edan獻理財大計【有片】
20:00 2023/03/23
【死屍死時四十四】呂爵安坦言樓價太貴　鄭中基為Edan獻理財大計【有片】
【抗癌小鬥士】鄭中基義助血癌男童圓音樂夢 10歲癌童迷上打鼓擊出正能量
18:05 2023/07/31
【抗癌小鬥士】鄭中基義助血癌男童圓音樂夢 10歲癌童迷上打鼓擊出正能量
鄭中基 歌手 演唱會

最高瀏覽

內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
內地網上瘋傳周海媚離世　工作人員拒回應友人無法取得聯繫
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月12日 時間12:05）