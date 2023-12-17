照顧者悲歌｜照顧聾啞父母　獨生女壓力爆煲　訴說成長路上辛酸欲解脫

▲ 照顧聾啞父母，獨生女壓力爆煲，訴說成長路上辛酸欲解脫。

照顧者壓力龐大，需要關心和留意他們的身心狀況，避免悲劇發生。台灣一名女子的父母均為聾啞人士，作為家中獨生女的她需一手扛起照顧責任。長期下來，照顧的壓力讓她感到身心疲累；但礙於現實情況無法離棄父母，令她不自覺產生了悲觀的念頭。

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台灣一名女網民日前在「匿名公社」以「父母都是殘疾人士，身為獨生女只能一手扛起責任照顧」為題發文，表示自己是獨生女，父母是聾啞人士而且不識字，因此自己從小都會代為處理父母的大小事。

但長期下來，事主有時覺得很累。她坦言自己到了適婚年齡，也有結婚的念頭，惟現實情況不允許，無法在2個家庭跑來跑去，

我想要離開家裡渴望自由，但是我不能不待在家裡，家裡兩位老人也都快要70了，每3個月的回診檢查我都必須要帶他們去！

曾在做手術時 萌生「開刀意外死」念頭

事主稱，因父母聽不到也無法幫忙解決，所以她從小就不習慣喊痛、流眼淚，長大後所有事情也必須自己去處理，「長大了痛我自己忍，眼淚洗個澡就沒了，所有的事情必須自己去處理，小時候生病也是自己騎腳踏車去看醫生。」幾年前她生病需要做手術時，也沒有告知父母，只是說公司出差幾天；在自己辦理住院手續時，醫生詢問是否有家屬陪同，事主亦只能說沒有，

那時候的我甚至覺得，能不能出現開刀意外就那樣死去，畢竟我給自己買的死亡保險不低，短期住院的看護真的很難找，起床上廁所都必須自己痛苦地起來，聽著隔壁床有家屬照顧其實很羨慕。

認為家庭是枷鎖 產生父母「甚麼時候死」想法

她又認為，家庭對她而言是個枷鎖，即使自己覺得很累，但出於為人子女的責任心只能默默撐下去，

我曾經也有可以出國工作的機會，但是我父母我能丟下嗎？有時候覺得為甚麼要生下我？家庭對我而言是個枷鎖，甚至會產生他們甚麼時候可以死去的這種負面想法，痛苦難過是一時的，但是對我而言是一輩子的解脫吧......

照顧長期病患者處理壓力12招

據本港衞生署衞生防護中心資料所示，部分慢性疾病的患者需要家人長期照顧。若家中的護老者過度投入照顧者的角色，因而忽視自身的需要，可引致精神和身體上承受很大的壓力。護老者如未能適當地處理這些壓力，可能導致「耗盡」（burnout）這一種精神狀態，例如出現身體疲累、易病、思想負面、態度消極、情緒沮喪及容易發脾氣等。

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