【運輸藍圖】北部都會區增建2鐵1路　中鐵綫於梨木樹石籬附近加車站

▲ 政府公布《香港主要運輸基建發展藍圖》。（馮漢柱攝）

政府今日（12日）公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，當中建議就去年底建議的「三鐵三路」方案作出優化，並在「北部都會區」東面發展增建「兩鐵一路」，即北環線東延綫、新界東北綫及北都公路（新界北新市鎮段），以驅動當區發展。

在優化「三鐵三路」方面，當局建議在港深西部鐵路（洪水橋及前海）增建厦村及流浮山車站，鐵路又會接駁交椅洲人工島項目擬議的港島西至洪水橋鐵路，以加強交椅洲人工島與「北部都會區」及至前海的連繫。

由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘的中鐵綫，當局建議於荃景圍附近設置車站，並將荃灣綫向西伸延至該車站，使之成為中鐵綫與荃灣綫的轉乘站；於梨木樹邨附近，以及於石蔭/石籬一帶的屋邨附近各設置一個車站，預計2個新鐵路站將可服務逾13萬居民。

▲ 推展優化的「三鐵三路」及「北部都會區」東面發展的「兩鐵一路」 （運輸及物流局文件）

▲ 《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》主要研究結果 （運輸及物流局文件）

▲ 藍圖總覽

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至於配合將軍澳第137區發展的將軍澳線南延綫，當局建議採用明挖回填及隧道鑽挖機來建造延綫的海底段，盡量減少鐵路設施的用地及露出海面的面積。但基於整體運輸及成本，以及對現有建築物及公共設施的影響，現階段政府並沒有計劃於將軍澳南增設過海運輸基建。

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主要幹道中，原建議全長約18公里的北都公路，將向東延伸約5公里，配合包括羅湖/文錦渡的新界北新市鎮。當局建議在沙田繞道增設一條支路連接沙田繞道主隧道至城門隧道公路，通往荃灣方向。

將油隧道，政府建議在技術可行的情況下，將油塘出口連接至觀塘繞道及束區海底隧道，進一步方便將軍澳區居民出行至九龍及港島各區。

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記者：蘇文軒