香消玉殞︱21歲AV女優驚傳離世　社交平台多日未更新　疑2原因誘發情緒病

情緒問題值得關注。日本知名AV女優橫宮七海近日驚傳離世，享年21歲。一名聲稱為其友人的網民於社交平台發訃聞，而AV界知名網紅「一劍浣春秋」亦發文證實消息。其死因雖尚未證實，但外界質疑橫宮七海疑因家庭問題及工作壓力，導致情緒病發作，最終輕生離世。

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綜合日媒報道，橫宮七海社交平台已多日停止更新，至上周日（10日） ，一名聲稱是友人的網民「モラトリアム濱田」代為發佈訃聞，指橫宮已於數天前身亡，目前未確定葬禮詳情。而AV界知名網紅「一劍浣春秋」亦於社交平台「X」（前身Twitter）發文指：「可能好多人也注意到，橫宮狀況不太好，好多人問這位女優點解不更新X。想不到傳來壞消息，她幾天前離開人世了。」

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橫宮七海外型嬌小甜美，一直深受不少粉絲喜愛，今次突傳噩耗，令外界感到極為震驚。目前其經紀公司尚未證實真實死因，惟橫宮七海的友人透露指，她高中時已打工賺錢，最終更為了照顧家人投身AV產業。

據悉，橫宮七海與父母關係欠佳，一直以來備受家庭問題困擾，過去曾多次自殺不遂；加上拍攝AV的壓力，後來患上情緒病。其友人及網友懷疑指，橫宮七海可能因種種壓力，導致情緒病發作，最終無法承受選擇輕生。

自殺7大徵兆

除了成人輕生外，本港近期亦出現不少學童輕生的事件。有精神科專科樂芷穎醫生曾接受《晴報》訪問指，學童自殺現象其實一直存在，常見的原因包括學業壓力，特別是升中、高中選科、公開試等高危時間，因為學童在這些階段所面對的壓力會相對多，來源可能來自家長的期望、校方催谷成績的傾向或者學童對自己學業的要求。

她指出，學童在選擇輕生前有機會出現以下7大徵兆，呼籲家長及校方可多加留意：

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防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署熱線：2343 2255

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會：3512 2626

協青社青少年服務熱線︰9088 1023

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

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責任編輯：羅嘉欣