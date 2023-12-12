新聞女王丨佘詩曼不靠對白騷情緒變化　網民大讚阿佘：每一格表情都是戲

▲ 佘詩曼在《新聞女王》又再騷演技。

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》，自播出後由頭帶到尾的阿佘佘詩曼在昨晚（12月11日）的《新聞女王》再創「癲」峰。

《新聞女王》劇情講述Man姐（佘詩曼飾）因萬華女排性侵事件遭飛爺（鄧智堅飾）及梁景仁（佐治，馬國明飾）夾攻，事緣萬華前隊長陸詠恩（胡美貽飾）臨時放Man姐飛機令SNK「開天窗」兼淪為話柄，飛爺與佐治趁機寸爆Man姐，網誌部阿Roy（鄭衍峰飾）亦突入向Man姐發Warning Letter。

事後，阿Roy承認是受飛爺指使，當證實一切是飛爺搞鬼後，Man緊接的15秒雖然只說了「明晒」兩個字，但阿佘卻憑幾個簡單的眉目、眼神及嘴角變化，演繹出「原來真係咁」、「咪又係畀我識穿」、「明晒」、「余英飛，你好嘢」、「又玩到咁低手呀？」、「睇吓邊個贏到最後咯」6大情緒變化。

新聞女王丨Joe Junior演高Ling失智爸爸獲好評 情場浪子為一生最愛變暖男丈夫

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

新聞女王丨阿佘演技學也學不來

當中猶以眼神飄向飛爺一幕最為凌厲，難怪獲網民激讚「每一格表情都是戲」，更笑指阿佘的演技「學也學不來」：「這段眼神戲封神」、「看到這裡真的被帥死」、「這段值得反覆觀看」。

除與飛爺等人的對決，Man姐與子傑（譚俊彥飾）昨晚的兩場對談戲亦甚有睇頭，除了滿佈粉紅色氣泡及做人哲理外，Man姐在子傑面前展現的「任性」、「傲氣」、「得勢不饒人」等亦相當吸睛，簡單一個揚眉動作已盡顯得戚與自信，難怪獲讚「眉毛都有戲」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

新聞女王丨心妍CP聯手出撃

另外，昨晚Man姐主動撩張家妍（李施嬅飾）聯手處理萬華女排性侵新聞故，並成功以「全個電視部最做到嘢係你」以及「見到唔公平嘅嘢你忍到手咩？」吸引家妍答應。

雙劍合璧的「心妍CP」，調查期間因為發現有律師介入事件，而斷定萬華教練有可疑，並隨即鎖定萬華隊長廖子珊（何沛珈Roxanne飾）。心妍CP在茶餐廳老闆榮哥（彭懷安飾）協助下，令子珊在「被搭枱」的情況下備受連環逼迫。

最新影片推介：佘詩曼專訪

新聞女王丨家妍黑化走上不歸路

心妍CP以一唱一和及指桑罵槐的形式向子珊進行說教；其間心妍CP默契十足、無論眼神、小動作及對白都夾到十足十，獲網民大讚是全劇最佳CP：「真係好鍾意睇佢兩個同場」、「佢兩個眼神好有默契」、「張家妍Man姐聯手天下無敵」、「間餐廳完全冇人都話要搭枱，好笑！」

雖然心妍CP天下無敵，但最終二人卻因是次報道再度鬧翻，家妍更因而性格大變兼走上不歸路，劇情發展絕對超乎想像。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R