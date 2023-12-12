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【理大衝突】涉理大外非法集結　7人罪成還押至明年1月判刑

社會 16:19 2023/12/12

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涉理大外非法集結，7人罪成還押至明年1月判刑。（資料圖片）

2019年11月中理大內發生暴動事件，大批人士前往理大擬支援校內人士與警方發生衝突，其後多人被捕，7人否認非法集結等罪，經審訊後，今（12日）於區域法院被裁定全數罪成。暫委法官裁決指，被告並非被困在非法集結中的無辜過路者，而是有備而來，準備參與在場的非法集結。暫委法官押後至2024年1月8及22日，就7名被告及早前已認罪的兩名被告作判刑，其間替各被告索取背景報告。

9名被告為王晉彥（24歲；無業）、鄭康成（23歲；網頁設計員）、鄧朗言(19歲；學生）、賴恒基（31歲；護士）、吳鎮鋒（23歲；學生）、趙穎琪（26歲；無業）、葉佩珊（28歲；文員）、羅芷君（24歲；學生）及王伊婷（31歲；文員），葉今乘坐輪椅出庭應訊。

他們均被控非法集結罪，指他們於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身分不詳人士集結在一起，作出擾亂秩序的行為，或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧，或害怕他們會激使其他人破壞社會安寧。王另被控於同日同地攜有攻擊性武器，即1個能夠發出鐳射光束的裝置。

鄧及吳於開審前承認非法集結罪，其餘被告經審訊後，今被裁定罪成。

暫委法官於書面裁決書指，被告王晉彥自辯時指，攜帶防毒面罩，為了打開餐廳內的化糞池，惟法官未明餐廳為何需要未受訓練的員工打開化糞池蓋，認為王的說法令人難以置信。暫委法官另拒絕接納，被告鄭康成自辯時指沒意圖參與非法集結，而只是想從百週年小路離開的解釋。

暫委法官亦不接納被告賴恒基聲稱他聽到有人慘叫，想幫忙作急救，無意參與非法集結，只是被聚集人士圍困的解釋。暫委法官又指，被告趙穎琪未有自辯，而她當時身上有示威者常有的裝備，而在本案中亦沒有任何證據顯示為何趙在現場，唯一不可抗拒的推理便是趙是非法集結人士。

暫委法官續指，不接納被告葉佩珊、羅芷君及王伊婷的證供，裁定她們當時並非被困在非法集結中的無辜過路者，而是有備而來，準備參與在場的非法集結，裁定各被告全數罪成。

案情指，2019年11月11日始，理大內發生連串暴動及其他非法行為，至同月18日早上，大批示威者由科學館廣場方向前往科學館道，走向防線與警方對峙。

警方於科學館道設立防線擬驅散及拘捕示威者，其後經華懋廣場與南洋中心的通道進入科學館廣場，追截部份示威者，並於華懋廣場外圍捕135人，另有13人於附近被捕，當中包括各被告。

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記者：梁錦麟

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