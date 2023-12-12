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【龔如心遺產】龔如心遺產管理方案訂出框架　成立新公司任遺產受託人

社會 16:29 2023/12/12

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已故華懋集團主席龔如心。（資料圖片）

已故華懋集團主席龔如心逝世16年，其已逾1,400億遺產管理方案至今仍未有定案，高等法院今（12日）就製定方案展開聆訊。律政司一方表示已訂立草擬方案框架，為肯定龔如心將遺產捐贈作慈善用途的意願，暫將信託命名為「龔如心王德輝慈善信託」。另成立新公司成為遺產受託人，由監管機構監管，理事及成員均由律政司司長提名，監管機構獲賦予查核帳目等權力。

龔如心於2007年4月去世，至今已16年。根據龔如心於2002年訂立的遺囑，遺產撥予華懋慈善基金作慈善用途，由中國總理、聯合國秘書長和特首等組成監管機構，並希望設立類似中國諾貝爾獎。法庭早前已裁定中國總理及聯合國秘書長不能出任監管成員，而華懋慈善基金早前因未能符合「財政穩健」之條件，故被裁定不合資格出任遺產受託人。

律政司司長一方表示，龔如心遺囑訂明成立監管機構監管信託運作，經商討後制定草擬方案框架。

律政司一方指，為肯定龔如心將遺產捐贈作慈善用途的意願，暫將信託名命為Nina and Teddy Wang Charitable Trust（暫譯名：龔如心王德輝慈善信託）。由於華懋慈善基金已不合資格出任遺產受託人，將成立公司暫名為Nina Wang Trustee Company Limited（暫譯：龔如心信託有限公司）作為新任遺產受託人。

律政司一方表示，就監管機構成員人數擬定為3至6人，遺產受託人則有9名理事會成員，成員均具授信責任，並由律政司司長委任。監管機構功能為監管遺產受託人，遺產受託人則負責日常管理工作，唯一成員為財政司司長法團（The Financial Secretary Incorporated ）。

律政司一方指，監管機構具有額外權力，可要求遺產受託人交代帳目，指示遺產受託人執行相關責任，可要求查閱文件或資料，而遺產受託人須向監管機構提供資金及緊急援助。律政司一方續指，若遺產受託人涉及如行為不當，監管機構可介入及於必要時要求遺產受託人作出補救，確保監管機構具有效監管權力。

至於中國諾貝爾獎方面，律政司一方建議設立3至6個獎項，並由不同專長人士成立委員會以決定獎項。

聆訊明（13日）續。

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記者：林育慧

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