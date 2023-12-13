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好人好事｜伯伯搭港鐵跌倒　疑頭落地傳巨響　熱心乘客伸援手職員急上車救人

都市病 11:05 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

人突然暈倒可以有很多原因，其後果亦可大可小。一名港漂媽日前乘搭港鐵時，遇到一名伯伯在車廂裡跌倒，懷疑頭部先著地導致跌倒後動彈不得。本港醫管局曾提醒市民，頭部受傷或「手尾長」，若跌倒後出現5大惡化徵兆，應該及早做更深入的檢查。

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該名港漂媽上周五（8日）在社交平台「小紅書」分享在港鐵上的所見所聞，指上周乘搭港鐵東鐵線途徑沙田站時，突然車廂裡傳出巨響，事主發現有一名伯伯倒地不起，

「哎媽呀！突然一聲巨響，嘭！嚇我一跳，不知道發生甚麼是事情。轉頭一看，原來是有人倒在地上，應該是頭著地，看他一直想嘔。想起來，完全起不來，感覺是不是腦震盪了？」

跌倒後1徵兆 疑頭著地致腦震盪

從事主上載的短片可見，身穿白色衛衣和深藍色羽絨背心外套的伯伯倒地，期間曾經多次想掙扎站起來。事主估計涉事伯伯因跌倒時頭部先著地，故一直聲稱想嘔、暈和手腳沒力，幸仍能保持神志清醒。

當時不斷有乘客安撫伯伯，亦叫他「唔好郁」、「怕你咁大年紀有骨折」，而伯伯一直保持平躺狀態等待港鐵職員進入車廂協助。周遭乘客亦配合騰出空間讓港鐵職員接手處理，其後將伯伯抬上輪椅送走。事主讚港鐵職員行動迅速，及時將伯伯送院檢查。

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頭部5大受傷後果

頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

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顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。

腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。

腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

出現5大惡化徵兆 須立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，部份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

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