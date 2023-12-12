【搶劫案】尖沙咀持刀賊闖錶行行劫　掠去多隻名錶總值約3,000萬

▲ 尖沙咀持刀賊闖錶行行劫，掠去多隻名錶總值約2,000萬。（曾秋文攝）

尖沙咀發生錶行行劫案，今日（12日）下午4名賊人闖入加連威老道地下一間錶行，持利刀指嚇職員，用鐵鎚擊毀飾櫃後掠去多隻名錶，總值約3,000萬元，賊人得手後發上接應私家車逃去，職員幸無受傷報警，警方接報在附近主要幹線展開「捷進」行動，截查可疑車輛，重案組人員正在場調查。

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據店東李先生表示，其中一名本地人入店查詢，隨後即有4名戴口罩的匪徒衝入店內，持刀指嚇店員，首先入店的本地男子立即衝出店外，懷疑是同黨；4匪用鐵鎚打爛飾櫃，約半分鐘內搶去多隻名錶，包括百達翡麗及Richard Mille等牌子，之後欲奪門而出，但門未能打開，情急下用鎚打爆玻璃門，登上接應私家車逃去。店主稱，其中被劫走最貴的一隻手錶價值400多萬元。

翻查資料，「名錶世家」店東主李先生早在2020年7月23日曾經遇劫。當晚他在加連威老道對開行人路，被4名南亞漢男子襲擊，搶去其手上一隻約值140萬元的限量版名錶、一對鑽石耳環及一條頸鏈，警方其後在一個停車場尋回耳環及頸鏈。

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記者：曾秋文